Vytrus Biotech aumenta un 75% sus ventas y obtiene un Ebitda de 3,2 millones hasta septiembre

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de Vytrus Biotech, compañía especializada en ingredientes activos derivados de biotecnología vegetal para la industria cosmética, han crecido un 75% en los primeros 9 meses de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, obteniendo una cifra de negocio de 6,45 millones de euros, informa en un comunicado este martes.

De esta manera, las ventas de Vytrus en los últimos 12 meses (ventas interanuales) se sitúan en los 7,8 millones de euros, mientras que las del tercer trimestre fueron de 2,07 millones de euros, un 74% más respecto al mismo periodo de 2024

"Esta buena evolución de las ventas combinada con una gestión rigurosa de los costes de explotación ha permitido a Vytrus incrementar su Ebitda un 120% respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando la cifra de 3,2 millones de euros", afirma la compañía.

En este sentido, el margen de Ebitda a septiembre de 2025 se situaba en el 49,6% (un 39,4% en septiembre de 2024).

Vytrus, presente en 49 países, "sigue creciendo de forma robusta" en todas las áreas geográficas donde opera: las ventas en la Unión Europea, incluyendo España, aumentaron un 80% hasta septiembre de 2025; en Estados Unidos, un 63% respecto a 2024 y la zona Asia-Pacífico, subieron un 119%.

TECNOLOGÍA DE LOS EXOSOMIC PEPTIDES

Por su parte, el área de Latinoamérica moderó su crecimiento hasta el 12%, siendo compensando este "por la buena evolución del resto del mundo con un crecimiento del 38%".

La comercialización directa en España y Francia, así como los productos de Vytrus que incorporan la tecnología de los Exosomic Peptides "promovieron el fuerte crecimiento de las ventas hasta septiembre", siendo los productos anti-ageing y capilar los que tuvieron un mejor comportamiento.