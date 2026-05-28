Wallbox incorpora a Pedro Alonso Agüera y Marc Sabé a su consejo de administración

Archivo - Varios operarios trabajan en la sede de Wallbox, en Barcelona. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Wallbox ha incorporado a su consejo de administración a representantes de dos de los accionistas que participaron en una reciente inyección de capital de la empresa: Pedro Alonso Agüera, de la firma de inversión AM Gestió, y, Marc Sabé, de Anangu Grup y Mingkiri.

El movimiento tiene el objetivo de "reforzar" su estructura de gobierno corporativo en una nueva etapa, ha explicado este jueves en un comunicado Wallbox, que recientemente ha aprobado un plan integral de reestructuración financiera.

El cofundador y consejero delegado de Wallbox, Enric Asunción, ha dado la bienvenida a los nuevos miembros del consejo, y valorado que su experiencia en sectores clave como automoción, industria y dirección financiera será "muy valiosa" para la empresa.

Además, el exdirector financiero de la compañía entre 2019 y 2024, Jordi Lainz, ha sido nombrado presidente del consejo, en sustitución a Beatriz González.

Los cambios se aprobaron en la junta general de accionistas celebrada el pasado 22 de mayo, en la que también se aprobaron los acuerdos necesarios para completar los términos asociados al proceso de refinanciación anunciado previamente.