Wallbox pierde 17,3 millones en el tercer trimestre, un 17% menos

Archivo - Fachada de la sede de Wallbox - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Wallbox cerró el tercer trimestre del año con unas pérdidas netas de 17,3 millones de euros, un 17% interanual menos y un 39% menos que en el trimestre anterior, informa en un comunicado este miércoles.

La empresa ha explicado que la mejora "refleja la reducción de los costes operativos y un resultado financiero menos negativo respecto al trimestre anterior".

Los ingresos fueron de 24,2 millones, por debajo de la previsión de entre 29 y 31 millones por las limitaciones de suministro que continuaron retrasando la conversión de pedidos en entregas e ingresos.

La cartera de pedidos a cierre de septiembre era de 16,9 millones, mientras que los gastos operativos fueron de 15 millones, un 34% interanual menos, "reflejando las medidas de eficiencia y control de costes".

El Ebitda ajustado fue de 5,3 millones negativos, dentro del rango previsto y el margen bruto fue del 36,5%.