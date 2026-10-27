Wiesenthal publica 'El maestro de amor': "La cultura es la memoria. Y la memoria es fundamental"

El escritor Mauricio Wiesenthal - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor barcelonés Mauricio Wiesenthal ha publicado 'El maestro de amor' (Acantilado), un relato que ha escrito a lo largo de 60 años a medio camino entre la ficción y la filosofía con el que quiere recuperar la cultura de los sentidos y reivindicar a los maestros con los que uno se encuentra a lo largo de su vida: "La cultura es la memoria. Y la memoria es fundamental".

En una entrevista con Europa Press, ha asegurado que la memoria es fundamental para "seguir teniendo una civilización, normas de convivencia, un pacto social, una sociedad que funcione y la paz".

La trama de 'El maestro de amor' se sitúa en una India sin coordenadas históricas ni geográficas precisas a través de la leyenda de Chandal, un príncipe errante que, al revés que su padre, escoge el camino de la pobreza y se convierte en médico y maestro.

Wiesenthal (Barcelona, 1943) ha explicado que empezó a escribir un libro a los 21 años que "prefiguraba" 'El maestro de amor', y ha dicho que a sus lectores les puede sorprender que lo haya situado en una India nebulosa cuando es un escritor de talante europeísta.

Ha subrayado que se trata de un libro iniciático que puede ser leído como un poema, un ensayo o un romance en el que el protagonista de la leyenda decide hacer dos de las cosas más importantes, como es sanar y acompañar en la educación, y ha subrayado que para él el maestro no es el que dice qué hay que hacer sino el que "ayuda a hacerlo".

Ha enfatizado que para él su primera maestra fue su madre, que le ayudó a orientar su escritura o las lecturas, y ha afirmado que una vida está llena también de maestros "no catedráticos" que transmiten conocimiento oral.

Wiesenthal ha dicho que falta paciencia con los jóvenes porque la iniciación es más allá de saber fórmulas, sino que consiste en saber que "todo enseña", incluyendo las plantas, los animales y la naturaleza.

"TONALIDAD ROMANCESCA"

El escritor ha señalado que el libro incluye fábulas, cuentos de aventuras y está escrito con una "tonalidad romancesca" como los libros medievales, con influencia de lo oriental, y que apunta que a la literatura actual le falta sensualidad y una diversión no vana.

"Existe un mundo interior, lleno de aromas, sabores, gustos, sensualidad, que es el que quiero recuperar", ha subrayado Wiesenthal, para quien es un volumen que puede acercarse más a André Gide que a Herman Hesse, y ha sostenido que para él la mejor literatura es la escrita sin gritar y dirigida al corazón.

Ha expresado que lucha contra la idea de que los sentidos son los enemigos, sino que para él son los ángeles de uno que permiten la percepción: "A través de los sentidos y el sentimiento se puede hacer una cultura diferente de la que tenemos, del cálculo", ha añadido.

Wiesenthal ha dicho que ha decidido publicar ahora 'El maestro de amor' por que ya tiene 83 años y lo ha salvado sus versiones de inundaciones y quemaduras: "Es una cosa que me pesaba llevarla conmigo, era como mi propio testamento. Mi propia cosecha en la vida. Lo único que pesa es lo que no se ha dado. Todos vamos al mismo lugar, hay que saber desprenderse".