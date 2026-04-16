Willem Dafoe protagoniza 'El anfitrión': "Las películas siguen consiguiendo que la gente piense"

El actor Willem Dafoe durante la presentación de la película ‘El anfitrión’ en el BCN Film Fest 2026, a 16 de abril de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actor estadounidense Willem Dafoe protagoniza el thriller sobre el poder en 'El anfitrión', que se proyecta en el Festival Internacional de Cine de Barcelona Sant Jordi BCN Film Fest y que está dirigida por el cineasta español Miguel Ángel Jiménez, y ha asegurado que "las películas siguen consiguiendo que la gente piense y se emocione".

En una entrevista de Europa Press, ha afirmado que el 'streaming' ha impactado en la forma de hacer y de consumir películas y que quizá el cine no sea "tan relevante" desde el punto de vista popular como años atrás cuando la gente iba tres veces al cine, como lo hacían en tiempos de sus padres, pero ha querido dar un mensaje optimista de que puede continuar siendo poderoso.

"Creo que siempre necesitaremos alguno tipo de experiencia" colectiva y que ir a una sala de cine con un grupo de extraños en la oscuridad, es una manera original y divertida de ver algo, ha afirmado, añadiendo que quizás no se habla con nadie, pero se puede reír junto a otras personas y que seguirá siendo importante acudir a las salas de cine.

En 'El anfitrión', basada en la novela de Panos Karnezis y que se proyecta en el BCN Film Fest fuera de concurso, Defoe da vida al controlador empresario griego Markos Timoleon que organiza la fiesta de aniversario del 25 cumpleaños de su hija en su paradisíaca isla privada con una oscura intención.

Defoe ha subrayado que es un proyecto que le llegó cuando estaba rodando 'Inside', que cuenta con el mismo productor Giorgos Karnavas, que le habló de esa novela y tiempo después le contó el proyecto dirigido por Miguel Ángel Jiménez, del que le entusiasmó la película 'Chaika' y que creía que encajaba en el papel de Timoleon.

Preguntado por si, pese a estar ambientada en los años 70, se puede trazar un paralelismo con líderes políticos o económicos actuales, ha afirmado que es una época muy diferente, pero que se puede comparar con la "megalomanía" de personas como Donald Trump.

Defoe ha afirmado que le gusta trabajar con buenos directores y en buenas películas que le inspiren, y que está "muy abierto" a participar en producciones en todo el mundo porque uno siempre se está reinventando y le gusta hacer películas desde distintas tradiciones.

El director Miguel Ángel Jiménez ha explicado que ha querido retratar al "rey del cotarro" que es el personaje de Dafoe en la película, y comprobar hasta dónde pueden llegar los límites y los códigos del poder.

"No creo en un malvado absoluto. Quería intentar entender al personaje protagonista siendo alguien superlejano a mi. Construí todos los personajes pensando que todos eran humanos", ha añadido.

"UN REGALO" TRABAJAR CON DEFOE

Los actores catalanes Carlos Cuevas y Francesc Garrido han asegurado que ha sido "un regalo" trabajar junto a Willem Defoe, y han destacado que arriesga en sus papeles y es un actor de teatro que se prepara sus escenas, recordando cómo lo hizo de la escena del baile.

Cuevas y Garrido han explicado que es una experiencia muy enriquecedora trabajar en coproducciones europeas porque "iguala" a los actores ya que se actúa sin referencias ni prejuicios entre los actores y los equipos.

La película 'El anfitrión', que cuenta en su reparto con Emma Suárez, Victoria Carmen Sonne y Joe Cole, tiene su estreno previsto en España en julio.