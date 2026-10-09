Winding Refn regresa con 'Su propio infierno': "Siempre he convertido las películas en experiencias"

Cartel de 'Su propio infierno' - MUBI

Visita el Festival de Sitges y asegura que "el arte es un acto de violencia"

SITGES (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

El director danés Nicolas Winding Refn presenta en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya su regreso a las carteleras tras 10 años, 'Su propio infierno', un cuento de hadas futurista con dosis de violencia y el particular el estilo del cineasta: "Siempre he convertido las películas en experiencias para el espectador".

En un encuentro con medios, ha asegurado que hace películas para el público y especialmente para los adolescentes por que considera que ellos son "curiosos" para querer una experiencia como las que ofrece el arte y que penetre en la mente creando un sentimiento.

En 'Su propio infierno', que llega este viernes a los cines españoles, una ciudad envuelta en una misteriosa niebla, Elle se prepara para rodar una película con su expareja, ahora convertida en su madrastra, al tiempo que un soldado estadounidense deambula por las calles en busca de su hija y una figura conocida como el Hombre de Cuero acecha entre las sombras.

Ha explicado que son diferentes formas de abordar la paternidad que se pueden observar desde diferentes perspectivas y estados de ánimo por parte del espectador como parte de la experiencia cinematográfica.

LA BÚSQUEDA DE ELLE

Nicolas Winding Refn ha explicado que costó cerca de un año encontrar a Sophie Thatcher para el papel protagonista en un casting en el que vio a 10.000 aspirantes, pero que en cuanto la vio supo instintivamente que ella sería "la decisión correcta" como Elle.

Ha concebido la película como una ópera, en la que la música de Pino Donnagio es la base y todo está al servicio de la narrativa musical, y ha querido situarlo en un futuro indeterminado para jugar con la "artificialidad" del escenario.

EL PODER DEL ARTE

Sobre la violencia presente en sus películas, Winding Refn ha asegurado que "el arte es un acto de violencia. Poder penetrar la mente, penetrar el pensamiento, implementar emociones. Es como enamorarse", y ha dicho que con sus películas él quiere meter en la mente del espectador todo y nada.

Tras vivir la experiencia de una muerte clínica durante unos minutos en una operación, ha dicho que ha tenido un impacto más filosófico en la forma de ver la cultura y la vida, así como el tiempo: "Cuando vuelves de los muertos tienes la oportunidad de evaluar la importancia del tiempo".

En el campo de la creatividad, ha explicado que le ha servido para darse cuenta de lo corta que es la vida y lo importante que es ser honesto con uno mismo: "Hacer lo que quieres hacer porque el tiempo que has pasado haciendo lo que no quieres hacer no es aprovechable", ha añadido.

Ha dicho que su próximo proyecto será 'Maniac cop', una nueva versión de la película de culto, que rodará en Los Ángeles.