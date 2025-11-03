World Press Photo, Elizabeth Clapés y Sexenni protagonizan noviembre en Casa Seat

Cobrarán importancia los granv. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat ha anunciado para su agenda cultural del mes de noviembre una programación en la que destaca la presentación del proyecto Maria por parte de la fotógrafa Maria Abranches en el marco del World Press Photo 2025, una conversación con la psicóloga y escritora Elizabeth Clapés y un concierto de Sexenni.

Se trata de una propuesta que invita a reflexionar sobre los grandes desafíos del siglo XXI, descubrir nuevas miradas del talento audiovisual y disfrutar de conciertos y encuentros con protagonistas de la actualidad cultural, informa Seat en un comunicado este lunes.

Este mes, el apartado musical de Casa Seat está protagonizado por el Flaixbac, en el que el grupo leridano Sexenni actuará el 12 de noviembre.

SOCIEDAD

En el ámbito social, este lunes se presenta el libro 'Las fuerzas que mueven el mundo', el último trabajo de El Orden Mundial, y el martes tendrá lugar el pódcast 'La Nova Mobilitat' junto a Foc a Terra.

Por su parte, el día 13 habrá una nueva edición del ciclo Afterwork El Periódico, que contará con la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo.

TALENTO AUDIOVISUAL

El talento audiovisual cobrará protagonismo con la presentación de 'Anatomía de un instante', dentro del Festival Internacional de Series Serielizados, al que asistirán el actor Álvaro Morte, el director y guionista Alberto Rodríguez, y los guionistas Fran Araújo y Rafael Cobos.

Del 5 al 8, Asian Film Barcelona 2025 ofrecerá una selección del mejor cine asiático contemporáneo, y el 7, en el marco de World Press Photo 2025, la fotógrafa Maria Abranches presentará su proyecto Maria, que da voz a historias invisibilizadas de mujeres migrantes en Europa.

ARQUITECTURA Y CIUDAD

El 6 de noviembre, tendrá lugar una nueva sesión de Moments Estel·lars del The New Barcelona Post sobre la Capital Mundial de la Arquitectura con María Buhigas y Daniel Mòdol.

Ambos analizarán cómo la capitalidad de 2026 impactará en la capital catalana.

LIDERAZGO FEMENINO

Asimismo, el día 10, la psicóloga y escritora Elizabeth Clapés conversará sobre "la importancia de escucharnos, comprendernos y cuidarnos desde un lugar más consciente".

Al día siguiente, 'El Periódico' y Prensa Ibérica celebrarán una nueva edición de eWoman 2025, dedicado a impulsar el liderazgo e innovación femenina en el entorno tecnológico, con la participación de la vicepresidenta ejecutiva de Personas y Organización de Seat, Laura Carnicero.