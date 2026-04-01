La Xarxa d'Entitats Cristanes condena los lemas islamófobos en el partido España-Egipto

31 March 2026, Spain, Barcelona: Spain's Lamine Yamal in action during an International Friendly match between Spain and Egypt at RCDE Stadium. Photo: Felipe Mondino/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Felipe Mondino/SOPA Images via Z / DPA

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa d'Entitats Cristianes ha condenado los lemas islamófobos que se escucharon en el partido entre España y Egipto del martes, que ha calificado de "ofensivos contra las personas musulmanas".

"Son un recordatorio de que la discrminación y los prejuicios siguen presentes y que hay que trabajarlos de manera colectiva" desde la ciudadanía, las instituciones civiles y políticas y las comunidades religiosas, destacan este miércoles en un comunicado.

Defienden que la convivencia se construye cada día en los estadios, en las calles y las redes sociales, y abogan por educar a los jóvenes en el respeto y la diversidad para romper "esteorotipos y fomentar vínculos positivos".

"El deporte puede ser un espacio de aprendizaje y respeto. Para que sea posible, es necesario que todos nos comprometamos a rechazar el odio y a construir una sociedad que valore la diversidad como una riqueza", subrayan.

Ante ello, avisan de que las instituciones tienen un papel determinante en la prevención y la respuesta ante los discursos de odio, y plantean aplicar protocolos contra el racismo y la xenofobia en acontecimientos deportivos y dar ejemplo en los discursos políticos "evitando mensajes que legitimen prejuicios o crispación".

También creen que las tradiciones religiosas pueden tener un papel clave a la hora de fomentar el diálogo y el acompañamiento ante situaciones de vulnerabilidad que pueden provocar discursos excluyentes.