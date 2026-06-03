Xavier Panés, reelegido presidente de Cecot

Archivo - El presidente de Cecot, Xavier Panés, durante la 29ª edición de la Nit de l’Empresa de la Cecot. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la asamblea general de Cecot han reelegido a Xavier Panés como presidente de la patronal durante la asamblea general electoral celebrada en Terrassa (Barcelona), un cargo que ocupará por un periodo de 4 años, informa este miércoles en un comunicado.

Panés, el único que había presentado su candidatura, ha situado la industria, el talento y la simplificación administrativa entre las prioridades y ejes de trabajo del nuevo mandato, y afirmado que llegan "cuatro años intensos", con retos, pero también con oportunidades.

Además, la patronal también plantea el mandato como una etapa para reforzar la capacidad de impacto de la entidad, tanto en el ámbito interno como es la esfera institucional, y se centrará en incrementar su utilidad para las empresas asociadas y el conjunto del tejido empresarial.