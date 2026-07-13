El XVIII Extreme Barcelona reunirá en septiembre a más de 500 deportistas de más de 40 países

Presentación del XVIII Extreme Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XVIII Extreme Barcelona ha presentado este lunes su imagen y su programa para la edición de este año, que se celebrará del 4 al 6 de septiembre en el Parc del Fòrum con 11 disciplinas deportivas y "más de 500 deportistas procedentes de más de 40 países".

El Ayuntamiento explica en un comunicado que el proyecto "volverá a situar Barcelona como uno de los principales escenarios internacionales de la cultura y el deporte urbano".

El festival contará con una propuesta más amplia que combina competiciones internacionales, disciplinas olímpicas y nuevas tendencias del deporte urbano, reuniendo cerca de 30 competiciones en categorías masculinas, femeninas y mixtas.

DAVID ESCUDÉ

El concejal de Deportes, David Escudé, ha explicado que el Extreme permite que el público familiar pueda ver y vivir deportes diferentes de forma "totalmente gratuita".

El director del evento, Víctor Casanovas, ha dicho que llegar al 18 aniversario demuestra la consolidación de un proyecto que "ha sabido evolucionar al ritmo de los deportes urbanos y adaptarse a las nuevas tendencias sin perder su esencia".