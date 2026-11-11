El XVIII Gran Recapte en Lleida arrancará este viernes con el reto de reunir a 1.100 voluntarios

Archivo - Voluntarios del Gran Recapte - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida organiza este viernes y sábado la 18 edición del Gran Recapte, con 226 puntos de recogida en supermercados y establecimientos de la provincia, y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía con el fin de movilizar a 1.100 voluntarios.

La entidad, que hasta el momento ha cubierto entre el 70% y el 80% de las necesidades de voluntariado, mantiene abierta la inscripción para completar los turnos del sábado, y ha recordado que atiende las necesidades alimentarias de 15.682 personas en la demarcación en un contexto de encarecimiento del coste de la vida.

Las donaciones presenciales de productos de primera necesidad podrán realizarse durante ambas jornadas en los establecimientos habilitados, mientras que las aportaciones económicas mediante Bizum y la página web de la campaña seguirán activas hasta el 30 de noviembre.