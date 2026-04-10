Yolanda Díaz rechaza valorar qué partido debe liderar la unidad de la izquierda: "No me compete"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios durante el European Pulse Forum 2026, a 10 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rechazado valorar qué partido es el que debe articular y liderar el proyecto para unir a los partidos de izquierda de cara a unas futuras elecciones generales: "No me compete a mí nada de ello".

Lo ha dicho este viernes en declaraciones a la prensa tras su intervención en el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona, después que el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, propusieran en un acto conjunto que fuera ERC quien lo haga en Catalunya y Podemos en el resto de España.

Díaz ha dicho que no le compete ninguna decisión a este respecto, pero ha aplaudido las acciones para movilizar a la izquierda: "Todo lo que sirva para movilizar al electorado progresista y para hacer lo que hicimos el 23 de julio en nuestro país, es decir, reeditar el gobierno de coalición progresista, bienvenido sea".