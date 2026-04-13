Zarzalejos (PP) augura que no habrá un ejército europeo y receta una "reconsideración" de la OTAN

Archivo - El presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del Partido Popular Javier Zarzalejos (PPE) ha augurado este lunes que no habrá un ejército europeo y, en cambio, ha recetado una "reconsideración general" de la relación atlántica y de lo que debe ser la OTAN.

Lo ha dicho en un encuentro con la prensa al preguntársele por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el viernes dijo que España está lista para avanzar "mañana mismo" hacia un ejército europeo común.

El también presidente de la comisión de Libertades ha afirmado que "la cooperación decisiva europea en este momento solo tiene un marco realista, que es la OTAN", y ha convenido en que la alianza con Estados Unidos está seriamente dañada.

SERVICIO MILITAR

Ha explicado que ya hay misiones de la Unión Europea (UE) coordinadas con mandos integrados, que podría haber tropas de tierra integradas y que se puede avanzar en el marco de las misiones militares: "Ese sería el camino, más que un ejército europeo".

Preguntado por si ve posible que se recupere el servicio militar, el representante popular ha respondido que "sería posible" si es voluntario, pero no ve las condiciones políticas para volver al servicio militar obligatorio.

POLÍTICA MIGRATORIA

En relación al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que entrará en vigor en junio tras aprobarse en 2024 y tras un período de implementación, prevé que estas medidas generen un "Big Bang" en la gestión de la política migratoria de la UE.

Ha detallado que los datos de evolución de entradas irregulares en Europa son positivos: ha cifrado en 400.000 las entradas irregulares en 2023, ante las 178.000 registradas en 2025, según él.

"Siguen siendo muchas", ha dicho, pero ha apuntado que la presión migratoria ha descendido prácticamente en todas las rutas, salvo en la Mediterránea, que afecta a Baleares, y en Ceuta y Melilla, donde hay un repunte.

Sin embargo, "se ha contenido" en Canarias, donde se habían alcanzado más de 40.000 entradas irregulares en el Hierro, y actualmente han bajado a unas 18.000, un 62% menos que las que se registraban.

PROBLEMA DE CONTRABANDO

Ha alertado de un verdadero problema de contrabando de fuegos artificiales, de armas y de droga en Europa: "Hoy el problema de la cocaína vuelve a ser un problema extraordinariamente grave", y ha añadido que los traficantes ni se molestan en cortarla.

El eurodiputado ha dicho que las rutas han cambiado y que ahora la droga entra principalmente por los puertos del norte de Europa como Rotterdam (Países Bajos) y Hamburgo (Alemania) y "no tanto" por los puertos españoles de Algeciras y Galicia.

En estos puertos del norte de Europa se ha impulsado una iniciativa "pionera" para el control de mercancías y de los contenedores, que pasa por controlar hasta un 4% de los millones de contenedores que pasan por estos enclaves.

En relación a las redes de tráfico de migrantes, ha explicado que las redes, normalmente asociadas con la extorsión laboral, sexual y la falsificación de documentos, "han seguido muy activas, sino no se explica determinados flujos de inmigración".