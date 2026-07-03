El Zoo de Barcelona escoge los 5 finalistas del concurso para diseñar y ejecutar el Bioscope

Archivo - Imagen virtual de cómo sería el Bioscope. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Zoo de Barcelona ha seleccionado los 5 equipos finalistas que competirán por el diseño y ejecución del Bioscope, el futuro centro dedicado a los orígenes y la evolución de la vida en la Tierra, ha informado BSM este viernes en un comunicado.

El concurso internacional ha recibido 14 candidaturas y empieza ahora la fase en la que los equipos desarrollarán sus propuestas arquitectónicas, museográficas y conceptuales para escoger al proyecto ganador.

Los 5 equipos finalistas son B720 Arquitectura; Pitch-Aguilera Arquitectes; Brullet de Luna i Associats y Vesta; Enric Ruiz Geli Project, con la participación de Elisabeth Diller, Philippe Rahm, Ralph Appelbaum y Copcisa, y Miquel Mariné.