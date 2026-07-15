La aduana comercial de Ceuta, cerrada por la OPE desde el 15 de mayo

Archivo - Frontera de Ceuta con Marruecos. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La aduana comercial de Ceuta se encuentra cerrada con motivo del desarrollo de la Operación Paso del Estrecho (OPE), según han confirmado a esta agencia fuentes del tejido empresarial de la ciudad.

El tránsito de mercancías por los pasos comerciales de las dos ciudades autónomas ha sido suspendido con el argumento de que su funcionamiento podría interferir en la OPE.

Fuentes empresariales aseguran que "no es nada nuevo" ya que el cierre se produjo al inicio de la operación, el 15 de mayo, y prevén que se prolongue hasta su fin, el 15 de septiembre.

El delegado del Gobierno en Ceuta ha rechazado pronunciarse al respecto este miércoles durante un acto que ha protagonizado para dar la bienvenida a 45 nuevos agentes de Policía Nacional en la ciudad.

EL "HITO HISTÓRICO" QUE NO DESPEGA

El cierre apenas tendrá efectos prácticos sobre la actividad económica de Ceuta porque la aduana comercial nunca ha llegado a funcionar con normalidad, como han denunciado en numerosas ocasiones desde la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE).

Desde su apertura oficial en febrero de 2025, presentada por el Gobierno de España como un "hito histórico", el intercambio de mercancías ha sido mínimo y muy restringido. La actividad se ha limitado prácticamente a la importación desde Marruecos de áridos, arena y grava para la construcción, mientras que las exportaciones han sido testimoniales y esporádicas.

Coincidiendo el pasado abril con el cuarto aniversario del anuncio realizado por Pedro Sánchez en Rabat sobre la creación de una aduana comercial en Ceuta, la presidenta de la CECE, Arantxa Campos, denunció que el supuesto "hito histórico" continúa siendo "un sistema muy limitado, intermitente y sin garantías".

"Ningún empresario de Ceuta va a basar su negocio en esta aduana mientras siga operando en estas condiciones", afirmó entonces, lamentando que cuatro años después del compromiso adquirido por ambos países siga sin existir un funcionamiento estable, con reglas claras y seguridad jurídica comparable al de cualquier otro paso comercial internacional.