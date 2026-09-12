Air Nostrum ofrece vuelos desde 17 euros para celebrar sus 25 años en Melilla

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MELILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Air Nostrum, aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha puesto a la venta una promoción especial con motivo del 25 aniversario de su llegada a Melilla, con vuelos desde 17 euros por trayecto para residentes en las conexiones con Málaga, Granada y Almería.

La campaña estará disponible hasta el próximo 23 de septiembre, sujeto a disponibilidad, y contempla tarifas especiales para viajar en dos periodos: entre octubre y noviembre de este año y desde diciembre hasta junio de 2027.

Según ha informado un portavoz de la compañía, la promoción incluye tanto a residentes como a no residentes y se aplica a billetes de solo ida. Las reservas pueden realizarse a través de Iberia y en agencias de viajes.

Para los vuelos correspondientes a octubre y noviembre, los residentes podrán viajar desde Melilla a Málaga, Granada o Almería desde 19 euros por trayecto; a Sevilla desde 22 euros; a Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca desde 28 euros; y a Gran Canaria desde 33 euros.

En el caso de los no residentes, las tarifas promocionales durante estos dos meses parten de 59 euros en las rutas con Málaga, Granada y Almería; 69 euros con Sevilla; 89 euros con Madrid, Barcelona y Mallorca; y 109 euros con Gran Canaria.

La promoción incorpora tarifas todavía más bajas para el periodo comprendido entre diciembre de 2026 y junio de 2027. Así, los residentes podrán volar desde Melilla a Málaga, Granada y Almería desde 17 euros; a Sevilla desde 19 euros; a Palma de Mallorca desde 23 euros; a Madrid y Barcelona desde 25 euros; y a Gran Canaria desde 30 euros.

NO RESIDENTES EN MELILLA

Para los no residentes, los precios promocionales en este segundo periodo parten de 49 euros para Málaga, Granada y Almería; 59 euros para Sevilla; 69 euros para Palma de Mallorca; 79 euros para Madrid y Barcelona; y 99 euros para Gran Canaria.

La iniciativa coincide con la celebración del vigésimo quinto aniversario de la llegada de Air Nostrum a Melilla, una trayectoria durante la que la compañía ha mantenido conexiones aéreas de la ciudad autónoma con distintos destinos nacionales.

Air Nostrum, que opera para el Grupo Iberia bajo la marca Iberia Regional Air Nostrum, se presenta como compañía especializada en aviación regional. Actualmente conecta 59 destinos en ocho países de Europa y el norte de África mediante una flota de 46 aviones y cuenta con unos 1.600 empleados. La aerolínea señala que a lo largo de sus 32 años de historia ha transportado a más de 120 millones de pasajeros.