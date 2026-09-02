Por Andalucía insta desde el Parlamento a la Junta a "asumir la recepción de migrantes" en "solidaridad" con Ceuta

El coordinador federal de IU y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, en rueda de prensa en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha presentado este miércoles una proposición no de ley (PNL) en la Cámara andaluza "en solidaridad con el pueblo de Ceuta y con las personas migrantes" que han llegado a dicha ciudad autónoma, de forma que con ella se quiere instar a la Junta a "asumir la recepción de personas migrantes, adultos y menores", que puedan trasladarse desde Ceuta a la península.

El portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha dado detalles de esta iniciativa en una rueda de prensa en el Parlamento tras registrarla, y ha defendido que, con esa PNL, se quiere trasladar la "verdadera solidaridad" de Andalucía con Ceuta, que pasa por "cumplir con la normativa y asumir la recepción de personas migrantes, adultos y menores, en las comunidades autónomas, también en Andalucía".

"Así es como se mide la solidaridad, y no con un vicepresidente del Gobierno andaluz que lanza el mensaje prevaricador de incumplimiento de la ley y la obligación de distribuir a la población, sobre todo menores que se encuentran en una situación que obligan al cuidado, principalmente 500 niñas menores en un escenario de extrema vulnerabilidad", ha añadido el portavoz de Por Andalucía.

Maíllo ha explicado que, en esa PNL, su grupo da "prioridad, en primer lugar", a "lamentar las 145 muertes" que se han producido en el marco de esta crisis y que "se están olvidando en el debate político", pese a que suponen "una tragedia de inconmensurables dimensiones", según ha remarcado antes de apostillar que esas personas no deberían haber perdido sus vidas "si Marruecos hubiera cumplido con la obligación de un Estado soberano que, lejos de despreciar la vida de sus ciudadanos, los cuida y protege".

En concreto, la iniciativa, consultada por Europa Press, plantea entre otras cuestiones que desde el Parlamento se inste al Gobierno de la Junta a "asumir la corresponsabilidad territorial en la protección y acogida de los menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta, colaborando con la Ciudad Autónoma en su traslado y atención cuando así sea requerido y de conformidad con el marco legal vigente, garantizando en todo caso el interés superior del menor y sus derechos".

También propone "instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a promover, junto con el Gobierno de España y el resto de comunidades y ciudades autónomas, un sistema estable, suficiente y previsible de corresponsabilidad territorial para la acogida y protección de menores extranjeros no acompañados, que permita responder con rapidez ante situaciones extraordinarias de presión migratoria y evite que la responsabilidad recaiga de forma desproporcionada sobre los territorios fronterizos".

Y, también, "instar al Gobierno de España a garantizar los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para que las comunidades autónomas y ciudades autónomas puedan ejercer adecuadamente sus competencias en materia de protección de menores, así como a establecer mecanismos de financiación suficientes y estables vinculados a los sistemas de corresponsabilidad territorial".

EN CONTRA DE LOS "AQUELARRES" DE LA DERECHA POR EL DÍA DE CEUTA

Por otro lado, Maíllo ha subrayado que el grupo Por Andalucía y las organizaciones que lo conforman no van a sumarse a "los aquelarres que ha montado la derecha y extrema derecha" en forma de movilizaciones convocadas este miércoles "instrumentalizando el Día de Ceuta", a cuya población sí ha querido mandar "un mensaje de solidaridad, apoyo y afecto".

El líder de IU ha subrayado además que "hay personas relevantes en la ciudad de Ceuta que tampoco van a apoyar" la movilización convocada en la ciudad autónoma porque "es muy clara la instrumentalización" que cree que se está haciendo de dicha iniciativa a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP), o del PP.

A preguntas de los periodistas sobre el posible respaldo de ayuntamientos gobernados por IU a esas movilizaciones de las que se desmarca la dirección del partido, Maíllo ha subrayado que IU se ha "posicionado en contra de una manifestación y concentraciones que están instrumentalizadas" por parte de "la derecha y la extrema derecha".

De esta manera, ha agregado que "los ayuntamientos que, como ayuntamientos, hayan decidido" secundarlas, "nos explicarán esas razones, pero no entran dentro de las indicaciones ni de las posiciones políticas que tiene Izquierda Unida con respecto a unas manifestaciones que son una instrumentalización obscena del Partido Popular y de Vox", según ha incidido.

POSIBLE "PREVARICACIÓN" DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

De igual modo, Maíllo ha señalado que "no cumplir la norma con respecto al reparto de menores sería un acto de prevaricación administrativa y se vería, evidentemente, en los juzgados".

En esa línea, ha considerado que, "ante las declaraciones de miembros del Gobierno de que se van a negar en Aragón, en Castilla y León, en Extremadura, pero también en Andalucía con el vicepresidente" segundo, Manuel Gavira (Vox), a la posible acogida de menores migrantes, "tarda mucho la Fiscalía en intervenir ante un delito de prevaricación" como el que se estaría cometiendo, porque habría "un incumplimiento de la norma".

Así, a la pregunta de si Por Andalucía acudiría "a los juzgados" si "el Gobierno andaluz hiciera valer la voz de Vox, que se niega completamente a esa acogida" de menores, ha respondido afirmativamente, y ha avisado de que irían al juzgado "inmediatamente", porque no van a "pasar por alto lo que sería una prevaricación gravísima", y "si desde la judicatura no se toma de oficio la iniciativa", la tomarían desde Por Andalucía, porque "prevaricar no puede ser gratis", según ha sentenciado.

Finalmente, Maíllo ha querido subrayar que desde Por Andalucía rechazan "el discurso de odio que pretenda enfrentar a la población de Ceuta por comunidades", y abogan por "recuperar el espíritu de convivencia, sentir y hacer sentir a la población de Ceuta que se sienten protegidos y cuidados y, desde luego, desde una posición de una comunidad autónoma andaluza de buena vecindad, relación estrecha y complicidad con la ciudad autónoma de Ceuta que no puede mirar al otro lado a la hora de posicionarse" sobre el "dolor que provocan las muertes de las personas que cruzaron la frontera", y de "la responsabilidad criminal de Marruecos en haber dejado que murieran", según ha zanjado.