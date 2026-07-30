La Asamblea de Ceuta suspende el pleno por la crisis migratoria

Archivo - El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Ceuta, en una imagen de archivo - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Ceuta ha acordado la suspensión de la sesión plenaria que se celebraba desde las 09.00 horas de este jueves 30 de julio ante la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma por la llegada incesante de migrantes a nado.

La decisión se ha adoptado por unanimidad tras debatirse y aprobarse tres propuestas. El presidente del Gobierno local, Juan Vivas, ha defendido que la suspensión servirá "para que estemos todos a lo que tengamos que estar".

El jefe del Ejecutivo solicitó ayer un "mando único" para coordinar y gestionar la emergencia migratoria. Además, propuso una serie de medidas para atajar la urgencia, como modificar cuanto antes la Ley de Extranjería para recuperar la figura del rechazo en frontera por vía marítima, iniciar traslados de adultos y menores a otras comunidades autónomas, reforzar los medios materiales y humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Mientras en el Palacio Autonómico se suspendía el pleno, en la frontera del Tarajal la situación empeoraba ya que los migrantes magrebíes cruzan a Ceuta, incluso, bordeando a pie el espigón fronterizo.