Aznar tacha la gira de Pedro Sánchez a China como "un error grave" porque puede "echar más leña" a la guerra arancelaria

El ex presidente del Gobierno y del PP José María Aznar durante su visita privada a Melilla.

MELILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente del Gobierno y del Partido Popular (PP) José María Aznar ha criticado este jueves la gira del actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a China, en un viaje que ha calificado como un "error grave", ya que en un contexto marcado por una guerra arancelaria con Estados Unidos (EE.UU) puede "echar más leña".

Durante una visita privada a Melilla, acompañado por su esposa, la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella, Aznar ha rechazado la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump. Este conflicto, que ha llevado a la imposición de aranceles a numerosos países, ha sido considerado por el actual presidente de la Fundación FAES como "absurdo". Sin embargo, Aznar ha subrayado que viajes como el de Sánchez al gigante asiático pueden "echar más leña al fuego'.

A pregunta de los periodistas, tras ser recibido por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), en el Palacio de la Asamblea, ha expresado su preocupación por la situación internacional de España. El ex presidente ha afirmado que "a mí lo que me parece que, desde un punto de vista general, es que este el Gobierno de España tiende a situarse internacionalmente donde no debe". Aznar ha manifestado que "buscar en China posibles sustitutos para problemas comerciales en este momento es un error grave".

Por último, ha subrayado que tras las decisiones tomadas en las últimas 24 horas, como la moratorio de 90 días aprobada en primer lugar por la administración de Donald Trump y seguida por la Unión Europea (UE) y el incremento de los aranceles entre EE.UU y China, "en una guerra comercial absolutamente absurda en el mundo, que no tiene sentido y que hay que contribuir a superar, hay actitudes que no ayudan a superar, sino justamente a lo contrario: a echar más leña al fuego".