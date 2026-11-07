La candidata del PP al Congreso en Melilla dice que el 29N "ceutíes y melillenses se juegan su integridad territorial"

La candidata al Congreso de los Diputados por el Partido Popular (PP) de Melilla, Sofía Acedo, en el centro de la imagen con los otros dos candidatos de la terna del PP de Melilla. - PP MELILLA

MELILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congreso de los Diputados por el Partido Popular (PP) de Melilla, Sofía Acedo, ha advertido que en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "ceutíes y melillenses se juegan su integridad territorial" por las pretensiones anexionista de Marruecos.

Acedo ha defendido que los ciudadanos de Ceuta y Melilla tienen una "obligación moral" de desalojar al Gobierno de Pedro Sánchez en los comicios del 29N, al considerar que "el mismo Ejecutivo que ha abandonado a Ceuta ha dejado desprotegido al conjunto de España".

Frente a esta situación, ha destacado la "firmeza y valentía" del Gobierno de Juan Vivas, del que ha afirmado que "está dando la cara" en defensa de los intereses de los ceutíes.

La aspirante a la reelección en el escaño a la Cámara Baja ha acusado al Ejecutivo central del socialista de mantener una actitud "incompetente, irresponsable y negligente" y ha denunciado que Ceuta continúa "ocupada", con el miedo instalado en sus calles y sus servicios públicos alterados.

"El próximo 29 de noviembre, los ceutíes y melillenses nos jugamos lo esencial: nuestra integridad territorial", ha advertido, al tiempo que ha insistido en la trascendencia de esta convocatoria electoral al subrayar que está en juego "un futuro próspero, certero y para todos".

En este sentido, ha ampliado el alcance de su llamamiento electoral a la defensa de las libertades, los derechos y los servicios públicos, así como de la igualdad entre todos los españoles, "con independencia de dónde hayamos nacido o al Dios al que le recemos".

Acedo ha defendido que "el proyecto de reconstrucción nacional" que lidera el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "debe tener como punto de partida a las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla", cuya situación considera fundamental para el futuro de España.