Casi 200 menores migrantes fueron trasladados de Ceuta a otras autonomías en 2025

CEUTA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha informado este lunes de que se ha efectuado un total de 184 traslados de menores extranjeros no acompañados desde Ceuta a otras Comunidades Autónomas en lo que va de 2025.

El popular ha asegurado que esta situación es consecuencia de la aplicación del Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, sobre la acogida de menores migrantes, que, para él, ha tenido un impacto "útil" y positivo para la ciudad, al permitir aliviar la presión que soportaba el sistema de protección local.

La aprobación del decreto ha supuesto "el reconocimiento, con rango de Ley, de que se trata de un asunto de todos y de que Ceuta no puede ni debe sostener una cuota de acogida superior a la que por su tamaño le corresponde", según ha afirmado durante la comparecencia ofrecida esta mañana en el Palacio Autonómico para hacer balance del año.

El popular ha rechazado que el decreto haya provocado un incremento de las llegadas: "No se ha producido ningún efecto llamada: en este año han entrado en nuestra ciudad un 20 por ciento menos de menores de los que lo hicieron en 2024 cuando no existía el referido Real Decreto-Ley".

Vivas ha contextualizado la cifra ofrecida en un escenario de "singular presión migratoria, tanto de adultos como de menores", lo que le ha llevado a reiterar varias consideraciones. Entre ellas, ha expresado el apoyo del Gobierno local "a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por la abnegada labor que llevan a cabo, en unas condiciones de extrema dificultad", así como su "dolor por el drama irreparable de quienes pierden la vida en el intento de llegar a nado a nuestra ciudad".

El presidente ceutí ha tenido palabras de reconocimiento para el Ejecutivo central "por cumplir con la obligación de dar cobertura financiera a la situación de colapso que, desde hace dos años, sufre el servicio de acogida de menores de la Ciudad".

Durante su intervención, el barón popular ha apelado a la lealtad institucional y a la necesidad de anteponer el interés general a las disputas políticas. Ha defendido que Ceuta no está "desprotegida ni abandonada" y que su integridad y soberanía están garantizadas "con independencia de cuál sea el color político del Gobierno de la Nación".

"Cuando negamos que Ceuta esté desprotegida o abandonada, y afirmamos que nuestra integridad y soberanía están garantizadas por el ordenamiento constitucional y el Estado, lo hacemos porque es así", ha afirmado Vivas, quien ya apeló a la lealtad institucional en el discurso ofrecido durante el acto celebrado por la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ciudad el 20 de noviembre.