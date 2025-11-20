Casi 50 migrantes parten desde Ceuta a otras comunidades autónomas

47 personas migrantes embarcan rumbo a la península tras su estancia en el Centro Estancia Temporal de Inmigirantes (CETI) de Ceuta, a 20 de noviembre de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press

CEUTA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 47 varones extranjeros que residían en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta ha partido este jueves hacia la península como parte de los traslados semanales que buscan descongestionar las instalaciones de acogida.

Las casi 50 personas, que han abandonado la ciudad autónoma en el barco de las 10,30 horas con destino Algeciras, pertenecen al programa de atención humanitaria. Serán reubicados en centros de acogida de otras comunidades autónomas.

En su mayoría, son de nacionalidad sudanesa y argelina. Los migrantes han ido llegando a la Estación Marítima de Ceuta en grupos reducidos acompañados de personal de Cruz Roja y del CETI.

Con estos traslados, el Gobierno pretende aliviar la sobreocupación del CETI, que a principios de semana acogía a alrededor de 780 personas pese a contar con solo 512 plazas.

Esta reubicación coincide con la visita a la ciudad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que inaugurará a las 12,30 la nueva terminal de la Estación Marítima de Ceuta acompañado del jefe del Ejecutivo local, Juan Vivas, y de la delegada del Gobierno, Cristina Pérez.

Hasta mediados de noviembre, Ceuta ha recibido de manera irregular a 3.101 personas migrantes, según los últimos datos actualizados por el Ministerio de Interior. A 31 de diciembre de 2024, la Ciudad Autónoma había recibido 2.559. Es decir: 442 personas más a falta de un mes y medio para que acabe el año.

En lo que va de año, las autoridades han recuperado 42 cuerpos sin vida pertenecientes a jóvenes de origen magrebí, que fallecieron en el mar en el intento de cruzar a Ceuta desde localidades marroquíes próximas a la frontera del Tarajal.