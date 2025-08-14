Casi medio centenar de jóvenes migrantes del CETI de Ceuta parten hacia Algeciras (Cádiz)

Archivo - Varios hombres llegan al Puerto de Algeciras en ferry tras la salida del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 48 personas migrantes, en su mayoría procedentes de Argelia, Guinea Conakry y Sudán, ha abandonado este jueves el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para viajar en barco hasta Algeciras, desde donde se desplazará a diferentes puntos de la península.

El grupo, compuesto principalmente por hombres jóvenes, embarcó en la línea de las 10,30 horas, acompañado por personal de Cruz Roja y del propio CETI. Los destinos de los trasladados incluyen principalmente ciudades de Andalucía y Cataluña.

Muchos de ellos son solicitantes de asilo y llevaban más de tres meses residiendo en las instalaciones, que tras esta salida mantienen una ocupación superior a las 500 personas, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Los traslados se enmarcan en el procedimiento habitual para descongestionar el CETI, que registra entradas continuas de migrantes a través de la frontera terrestre y marítima. En las últimas semanas, han llegado personas nadando desde la localidad marroquí de Castillejos o accediendo por la valla fronteriza.

Entre los migrantes que han partido se encuentra Amin, de 23 años y nacionalidad argelina, quien ha manifestado su intención de instalarse en Málaga para buscar empleo como mecánico o electricista. Otro de los viajeros, Tarek, de 36 años, también argelino, ha señalado que espera continuar su trayectoria laboral en la barbería y la pintura en la península, tras llegar a Ceuta hace tres meses por vía irregular.

Argelia es uno de los países, junto con Marruecos, Mauritania y Senegal, a los que se ha referido el sindicato Justicia Policial (Jupol) en la petición realizada al Gobierno español de la "firma inmediata de acuerdos de readmisión" --de migrantes-- con los estados referidos.

Pretende la entidad que el Ejecutivo central siga el modelo del convenio bilateral que España mantiene con Francia desde diciembre de 2003, y que permite la devolución automática de personas que han accedido de forma irregular a uno de los dos territorios procedentes del otro.