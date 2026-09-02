Cesur nombra a Antonio Barranco nuevo delegado en Ceuta

El nuevo delegado de Cesur en Ceuta, Antonio Barranco. - CESUR

CEUTA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha nombrado a Antonio Barranco como delegado en Ceuta, "reforzando su presencia institucional en un territorio estratégico para el desarrollo económico y la cohesión del Sur de España".

Según ha asegurado el Círculo de Empresarios del Sur de España en una nota, Ceuta ocupa un "papel esencial" como punto de conexión entre continentes y como frontera sur de España y de Europa. Su actividad empresarial, su capacidad logística y su potencial de crecimiento la sitúan como una "región clave" para la estrategia de Cesur.

Con este nombramiento, la entidad refuerza su compromiso con la Ciudad Autónoma y con la necesidad de impulsar iniciativas "que favorezcan la estabilidad, la competitividad y la proyección económica del territorio".

En contexto, Antonio Barranco es socio y consejero delegado de Hélity Copter Airlines, la única aerolínea española de transporte regular en helicóptero. Desde Ceuta, Hélity ha transformado la movilidad de la región mediante conexiones rápidas y seguras con Algeciras y Málaga, facilitando el tránsito de profesionales, mercancías y visitantes y contribuyendo "de manera decisiva" al dinamismo económico de la ciudad.

Asimismo, su trayectoria empresarial está "profundamente vinculada" a Ceuta, donde ha impulsado proyectos que han "fortalecido la actividad económica local" y han puesto en valor el potencial de la región "como potencia empresarial y logística en el conjunto del Sur de España".

Según ha estimado Cesur, Barranco representa el perfil de empresario ceutí "comprometido con su territorio, con una visión estratégica y una relación estrecha con la Ciudad Autónoma". De este modo, su incorporación permitirá a Cesur "intensificar su presencia en Ceuta, acompañar a sus sectores productivos y reforzar la colaboración con instituciones y agentes económicos".

"Antonio Barranco es un referente empresarial en Ceuta y un ejemplo de compromiso con su territorio. Su experiencia y su visión serán esenciales para fortalecer la presencia de Cesur en la región y para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo económico y a la cohesión territorial del Sur de España", ha subrayado el vicepresidente ejecutivo de Cesur, Fernando Seco.