Ceuta ofrecerá al rapero C. Tangana “terminar” el concierto que dejó a medias para pagar íntegro su caché

CEUTA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Ceuta, Carlos Rontomé (PP), ha adelantado este miércoles que el Ejecutivo autonómico va a proponer a la productora que el pasado viernes trajo al rapero C. Tangana a la ciudad autónoma, donde ofreció un concierto de 55 minutos de duración cuando había sido contratado para actuar durante "aproximadamente 90", que vuelva a "terminar" su recital y así pagar íntegro el contrato firmado, cuyo coste ascendía a un máximo de 88.300 euros.

"Estamos barajando varias posibilidades: que termine la actuación, que no sé si lo tendrá en cuenta, o imputar un incumplimiento total o parcial, entre otras acciones", ha señalado el miembro del Gobierno ceutí, que mantiene a sus Servicios Jurídicos "estudiando" cómo replicar al comportamiento del artista madrileño, que a su juicio "no ha cumplido fielmente lo que estaba estipulado en los pliegos".

Rontomé ha explicado que las acciones de la Ciudad Autónoma se dirigen contra la productora del evento, la empresa gaditana 'Concert Tour Gestiones', que según ha dicho está "muy preocupada por lo que ha sucedido con un artista del que este año tienen la exclusividad".

"Este hombre", ha añadido en alusión a C. Tangana, "parece que vive un poco de esto, de provocar, de crear polémica, y que le va bien, pues cada año sube su caché". De hecho, mientras que el alcalde de Valladolid reveló en marzo que había cobrado 25.000 euros por la controvertida actuación de septiembre de 2018 en la capital castellana que tampoco llegó a una hora, en Ceuta se han facturado 47.700 euros de caché a la Administración.

El precio total del contrato firmado en la ciudad norteafricana asciende a 88.300 euros: 47.700 de caché; 9.000 por equipo de sonido y luces; 4.300 por traslado de camiones y furgonetas del artista; 3.500 en pasajes y hoteles, 3.800 por grupo electrónicos; 2.300 por boletín, OCA y proyecto; 2.100 de carga y descarga; 2.500 de seguro de suspensión por condiciones climatológicas adversas; 1.100 en catering; y 12.000 en concepto de alquiler de escenario.

El Pliego de Prescripciones Técnicas del acuerdo establece que "en caso de incumplimiento del contrato por causa imputable al adjudicatario este vendrá obligado a abonar a la Consejería la cantidad de 8.330,19 euros". Ese es el "mínimo" que, según Rontomé, el Gobierno de Ceuta detraerá de la facturación del evento, que todavía no ha pagado y de la que no descarta restar incluso un porcentaje "superior" a la parte proporcional de actuación no realizada.

El Ejecutivo autonómico no ha recibido "ninguna queja formal" por el desarrollo del concierto de las más de mil personas, en su inmensa mayoría adolescentes, que asistieron al concierto, algo que Rontomé ha atribuido a que "debían saber lo que se podían esperar de una persona que va de provocador". "El Gobierno va a intentar salvaguardar los intereses de la ciudadanía y que exista algún tipo de compensación por lo que ha sucedido", ha resumido.