Ceuta registra la entrada de 2.580 migrantes de manera irregular en lo que va de año

Archivo - Imagen de archivo de una de las salidas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta este año 2026 - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ceuta ha registrado la entrada irregular en su territorio de 2.582 personas extranjeras entre el 1 de enero y el 30 de junio, según el último balance quincenal del Ministerio del Interior.

La ciudad encabeza el listado de territorios españoles con mayor presión migratoria, por encima de Canarias y Baleares, donde se ha experimentado un descenso en el número de llegadas irregulares.

La última cifra actualizada de las entradas en Ceuta supone un aumento exponencial con respecto al mismo periodo el pasado año, con 1.604 accesos más.

Frente a las 978 personas contabilizadas entre enero y junio de 2025, este año el número asciende a 2.582, lo que representa un incremento del 164%.

Las cifras oficiales sitúan a la ciudad autónoma como el territorio español donde más ha crecido la inmigración irregular en términos porcentuales durante el primer semestre del año.

En los últimos 15 días, han entrado 89 personas en la ciudad europea en el norte de África. Según el Ministerio del Interior, estas llegadas se produjeron por vía terrestre, que son aquellos que acceden saltando el vallado o bordeando a nado el perímetro fronterizo.

Las autoridades no han registrado en todo el año 2026 ninguna llegada por vía marítima, que son las que se producen por medio de una embarcación.

En el caso de Melilla también se ha producido un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior. Por vía terrestre, el aumento es del 43,2% y por vía marítima del 114,3%.