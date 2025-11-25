La CHG y el Gobierno impulsan una nueva línea eléctrica para asegurar el abastecimiento de agua en Melilla

MELILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha informado de que, debido a la ampliación de la Estación Desaladora de Agua de Mar y a las incidencias registradas en la actual línea eléctrica que abastece tanto a la planta como al resto de instalaciones que garantizan el suministro de agua potable, resulta necesaria la construcción de una nueva línea eléctrica para asegurar el abastecimiento en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Según ha precisado en una nota, el nuevo tendido partirá de la subestación José Cabanillas Rojas y llegará hasta las inmediaciones de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), frente al Parque Periurbano de Rostrogordo, siguiendo el trazado de la red viaria pública.

Esta nueva actuación contempla la obra civil y eléctrica necesaria para la construcción de una canalización subterránea que enlace la Subestación José Cabanillas Rojas con un nuevo centro de transformación, denominado Pantano de Las Adelfas, así como el tendido de los conductores eléctricos necesarios para el suministro en alta tensión de la energía demandada.

La obra consiste en la realización de 180 metros de nueva canalización normalizada, así como también la adecuación de 4.700 metros de canalización y de las 158 arquetas de registro. Se contempla el tendido de 38 kilómetros de conductores y la renovación de aparamenta de los centros de seccionamiento y transformación, junto al resto de instalaciones necesarias.

Con la puesta en marcha de esta nueva línea, la CHG y el Gobierno de España aseguran el suministro eléctrico a las instalaciones de producción de agua potable de Melilla, cumpliendo el compromiso adquirido con la Ciudad Autónoma.