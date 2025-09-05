Comienza en Melilla la 'Operación Feriante' para evitar que migrantes viajen a Málaga, Granada y Almería como polizones

MELILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto en marcha en Melilla la 'Operación Feriante 2025', un dispositivo especial para reforzar la seguridad en el recinto portuario durante el embarque de camiones, remolques y atracciones de feria con destino a la península, con el fin de evitar que inmigrantes viajen a los puertos de Málaga, Granada y Almería como polizones en los ferries de transporte público.

Según ha informado este viernes un portavoz de la Comandancia melillense, "el objetivo principal del despliegue es garantizar la seguridad ciudadana, reforzar los servicios en las inmediaciones del puerto y evitar el acceso no autorizado a las zonas restringidas de la dársena, donde se concentra gran actividad con motivo del embarque de camiones, remolques y atracciones de feria".

Ha indicado que la Comandancia de Melilla, en el marco de sus competencias de custodia, control y vigilancia del puerto, ha diseñado un operativo específico que se desarrollará desde la llegada de las atracciones hasta su embarque en buques con destino a la península, los próximos 8 y 9 de septiembre.

La citada fuente ha apuntado que el dispositivo incluye el control e inspección exhaustiva de vehículos y equipos de feria para localizar a posibles personas ocultas que intenten embarcar de manera irregular, "una práctica que conlleva graves riesgos para la integridad física de quienes recurren a ella".

El portavoz policial ha subrayado que para ello, la Guardia Civil cuenta con personal especializado de la Sección Fiscal del Muelle, unidades del Servicio Cinológico con perros adiestrados en detección de personas, drogas y explosivos, así como el apoyo de la 2ª Compañía Fiscal con drones de vigilancia aérea y una embarcación del Equipo Marítimo, destinada a impedir accesos irregulares por mar.

También se emplearán dispositivos electrónicos de localización de personas en zonas de difícil inspección. El Instituto Armado ha resaltado que el operativo "tiene un carácter preventivo y humanitario, al velar por la seguridad de las personas que puedan intentar ocultarse entre los vehículos de los feriantes, evitando que se expongan a situaciones de riesgo extremo durante la travesía".