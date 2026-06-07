La Comunidad Musulmana de Melilla agradece a Juanma Moreno su apoyo a la regularización extraordinaria de inmigrantes

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, en una de sus visitas a Melilla junto al presidente de Melilla, Juan José Imbroda. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Musulmana de Melilla ha remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para expresarle su reconocimiento y agradecimiento por las recientes declaraciones en las que se ha mostrado favorable a una regularización extraordinaria de personas inmigrantes que residen en España.

En el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, firmado por el representante legal de la entidad, Mohamed Ahmed Moh, la comunidad considera que la posición defendida por el dirigente andaluz constituye un ejercicio de "responsabilidad institucional, realismo político y compromiso con el interés general" en un contexto marcado por la polarización del debate migratorio.

La organización melillense sostiene que "la regularización de inmigrantes en situación administrativa irregular que ya viven y desarrollan su proyecto de vida en España no supone una renuncia al cumplimiento de la ley, sino una herramienta para reforzar la seguridad jurídica, combatir la economía sumergida y garantizar tanto derechos como obligaciones".

Asimismo, la Comunidad Musulmana de Melilla destaca que "miles de personas migrantes contribuyen diariamente al crecimiento económico del país, sostienen sectores productivos esenciales y participan activamente en la vida social de las ciudades", por lo que considera que "ignorar esta realidad no resuelve los problemas existentes".

La entidad también valora que el presidente andaluz haya mantenido esta postura "pese a las críticas recibidas desde distintos sectores políticos". En este sentido, defiende que los responsables públicos deben actuar con autonomía de criterio y sentido de Estado "ante cuestiones complejas que afectan a la convivencia y a la cohesión social".

La entidad religiosa ha subrayado además que "Melilla constituye un ejemplo de convivencia entre diferentes culturas, religiones y tradiciones", una experiencia que, a su juicio, "demuestra que la integración, el respeto mutuo y la igualdad de oportunidades fortalecen la cohesión social cuando las instituciones apuestan por políticas inclusivas".

La Comunidad Musulmana de Melilla concluye su carta expresando públicamente su reconocimiento a Juanma Moreno por haber defendido una posición que considera basada en "el sentido común, la responsabilidad y la realidad social del país", al tiempo que le agradece lo que califica como "un gesto de liderazgo coherente con los valores democráticos, la convivencia y el respeto a la dignidad de todas las personas".