La Comunidad Musulmana de Melilla pide al gobernador de Nador medidas urgentes para agilizar el tránsito fronterizo

Archivo - Varios vehículos en el paso de Beni-Enzar. - Jesús Blasco - Europa Press - Archivo

MELILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación 'Comunidad Musulmana de Melilla' ha presentado un escrito ante el gobernador de Nador, la región marroquí más próxima a la ciudad autónoma, en el que expresa su "profunda preocupación" por la situación que se registra a diario en la frontera entre Melilla y Marruecos. La entidad alerta de las largas esperas que sufren los viajeros, especialmente ante la llegada de la Operación Paso del Estrecho (OPE), donde las colas pueden alcanzar "hasta diez horas", y reclama la adopción urgente de medidas que permitan agilizar el tránsito fronterizo.

En el documento firmado por su presidente Ahmed Moh, la entidad ha expuesto las dificultades que afrontan miles de ciudadanos tanto para entrar como para salir por los pasos fronterizos, denunciando largas colas y tiempos de espera "que se suelen prolongar varias horas".

La asociación ha señalado que esta situación "afecta especialmente a personas mayores, mujeres embarazadas, enfermos y familias con niños", que deben soportar "condiciones muy duras y agotadoras" durante el tránsito fronterizo.

Asimismo, la entidad ha advertido que la "acumulación permanente" de personas y la "lentitud" en el paso "están provocando un importante malestar social y humanitario, además de perjudicar la convivencia y las relaciones humanas entre ciudadanos de ambas orillas".

Ante esta situación, la entidad ha solicitado al gobernador de Nador que, en coordinación con las autoridades competentes, se estudien y adopten medidas destinadas a agilizar el tránsito fronterizo y garantizar unas condiciones "más dignas, humanas y organizadas" para todos los usuarios.

En su escrito, también ha alertado de la proximidad de la OPE, periodo en el que miles de personas utilizan Melilla y Nador como punto de tránsito hacia sus lugares de origen desde el 15 de junio al 15 de septiembre, lo que "podría agravar aún más la situación actual" si no se ponen en marcha medidas "urgentes y eficaces".

La Comunidad Musulmana de Melilla ha concluido su misiva a la autoridad marroquí confiando en la "sensibilidad y compromiso institucional" de las autoridades marroquíes para atender una problemática que, según subraya, afecta diariamente a miles de personas y familias.