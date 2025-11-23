La Comunidad Musulmana de Melilla rechaza la propuesta de Vox de prohibir el burka y el niqab en España

Encuentro Interreligioso celebrado en la ciudad el 6 de 7 de noviembre entre cristianos, musulmanes, judíos e hindúes. - GOBIERNO DE MELILLA

La Comunidad Musulmana de Melilla ha rechazado la moción presentada por Vox en la Asamblea melillense para instar al Gobierno de la Nación a que promueva "una ley orgánica que prohíba en el espacio público de todo el territorio nacional las prendas que ocultan totalmente el rostro, como el burka y el niqab, en defensa de la dignidad de las mujeres y de la seguridad ciudadana" al ser prendas que cubren todo el rostro salvo los ojos.

A través de un comunicado de prensa, el presidente de la asociación islámica, Mohamed Ahmed Moh, ha señalado que "proponer debates identitarios que no responden a necesidades reales de la ciudadanía únicamente contribuye a generar tensión, crispación y división entre melillenses que conviven, estudian, trabajan y comparten espacios diariamente".

Mohamed Ahmed Moh ha subrayado que "el uso de símbolos o vestimentas religiosas, mientras se produzca dentro del marco constitucional, forma parte de la libertad individual y, por tanto, debe ser tratada con prudencia, proporcionalidad y respeto".

Para la Comunidad Musulmana de Melilla ningún indicador actual señala que este asunto constituya un problema social en Melilla que requiera atención urgente. En su opinión "los verdaderos retos de la ciudad ---empleo, vivienda, educación, servicios públicos, seguridad y cohesión social-- exigen trabajar desde la unidad, no desde la confrontación".

Ahmed ha destacado que "Melilla es una ciudad plural, con una convivencia que, aunque mejorable, se sostiene sobre la base del respeto mutuo y la protección de los derechos fundamentales".

Por ello, han aplaudido la postura del Gobierno de Melilla (PP), quién, sin querer entrar en polémica con Vox Melilla, ha asegurado que el Ejecutivo local "seguirá apostando por el actual modelo de convivencia ciudadana que es ejemplo en el mundo". Miguel Marín ha destacado que además de "velar" por este modelo, el Gobierno local "seguirá preocupándose" por los temas que, de verdad, preocupan al melillense como la vivienda, el transporte o la tributación fiscal.

El presidente de la Comunidad Musulmana ha aplaudido estas palabras del vicepresidente primero porque "nos debemos centrar los debates en los problemas reales de la ciudadanía porque la política debe servir para mejorar la vida de las personas, no para avivar conflictos identitarios ni para estigmatizar a colectivos concretos.

La organización religiosa ha reafirmado su compromiso con la convivencia, el diálogo y la defensa de los valores constitucionales que garantizan la igualdad, la libertad religiosa y el pluralismo: "Seguiremos colaborando, desde la serenidad y el respeto, con todas las instituciones, asociaciones y ciudadanos que trabajan por una Melilla cohesionada, pacífica y orientada al bien común" ha concluido.

