Cuatro migrantes aparecen ahogados en aguas de Ceuta en las últimas 24 horas

Archivo - Una patrullera vigila y controla la frontera entre España y Marruecos - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado en las últimas 24 horas los cadáveres de cuatro personas ahogadas en aguas de Ceuta tras fracasar en el intento de cruzar a nado desde Marruecos. Ya son 27 los fallecidos en esta ruta migratoria de la frontera sur en lo que va de año.

El primer hallazgo se produjo a primera hora de la tarde de este sábado. Durante la mañana de este domingo, la benemérita ha intervenido en la recuperación de dos nuevos cuerpos, a los que se ha sumado una última víctima al mediodía.

Los fallecimientos coinciden con un incremento notable de la presión migratoria en la frontera entre Ceuta y Marruecos. Los intentos de entrada son constantes en los últimos días, y los recursos de acogida de adultos y menores se encuentran colapsados.

La situación ha provocado la reacción del Gobierno de Ceuta este domingo por medio de un comunicado en el que ha pedido que se modifique la Ley de Extranjería para permitir las devoluciones de las personas que entran a nado.

La Ciudad Autónoma considera que la reciente sentencia de Tribunal Supremo que prohíbe el rechazo en frontera por vía marítima ha provocado el agravamiento de la situación en la frontera sur.

El delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Ceuta, Rachid Sbihi, lo advirtió a principios de julio sobre la posibilidad de que la referida sentencia se tradujera en un aumento de la presión migratoria y de "las muertes en aguas de Ceuta".