El Defensor del Pueblo reprende a Melilla por no escolarizar a los menores extranjeros no empadronados

Actualizado 11/07/2018 15:50:43 CET

CEUTA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha visitado este miércoles la ciudad autónoma para entrevistarse con las organizaciones no gubernamentales para obtener así una visión distinta de Ceuta, en especial de la situación de los migrantes y del perímetro fronterizo. Una visita que ha aprovechado además para reprender a la ciudad autónoma de Melilla por no escolarizar a los menores extranjeros no empadronados, recordando al gobierno autónomo que "los derechos fundamentales están por encima del padrón".

Alrededor de un centenar de menores extranjeros en Melilla no están escolarizados al no estar debidamente inscritos en el padrón. Una situación a la que según Francisco Fernández Marugán, deben dar una solución inmediata porque "los principios y los derechos fundamentales están por encima de las trabas administrativas". Un criterio que, recuerda el Defensor en funciones, ya estableció la Fiscalía en el caso de Ceuta, donde en la actualidad no tienen constancia de que el problema el problema persista.

Fernández Marugán se ha mostrado optimista y confía en que la Administración sea sensible con este problema, denunciado por una organización no gubernamental melillense. "No podemos distinguirnos por ser una nación que no garantiza el derecho a la educación", lamentó el Defensor, subrayando que se trata de "una obligación de los poderes públicos".

DERECHO DE ASILO Y DEVOLUCIONES EN CALIENTE

Fernández Marugán ha puesto además el foco en otras denuncias recibidas, entre ellas sobre el procedimiento de asilo, que propone revisar para eliminar la limitación de movimientos que supone para el solicitante.

El Defensor en funciones explica que las autoridades entienden que una vez que el migrante solicita el asilo en Ceuta o Melilla no puede moverse más allá de los límites de las ciudades autónomas, lo que desincentiva la solicitud de asilo. Una forma de entender los procedimientos de asilo que, recuerda Fernández Marugán, no ha encontrado el amparo del TSJA ni del Supremo y "hasta ahora las sentencias han favorecido a los solicitantes" por lo que sugiere un ejercicio de "realismo político" para cambiar el procedimiento.

Fernández Marugán se ha mostrado también muy complaciente con las líneas marcadas por el nuevo Ministerio del Interior, aplaudiendo la idea de "eficiencia y equidad" que debe seguir la gestión de los movimientos migratorios, especialmente en la Frontera Sur. El defensor ha aplaudido además la decisión de aplicar esta filosofía a las concertinas y a las devoluciones en caliente, por las que ha avisado, según sus datos el Tribunal de Estrasburgo podría condenar a España.