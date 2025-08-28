Delegada critica la actitud de "algunas autonomías": el reparto de menores migrantes "beneficiará a Melilla"

MELILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha asegurado que la aprobación del Real Decreto que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en comunidades y ciudades autónomas, además de aliviar la presión en territorios como Canarias, Ceuta o la propia Melilla, refuerza la financiación y los recursos autonómicos de protección de la infancia.

Sabrina Moh ha criticado la actitud de "algunas autonomías" que no colaboran, si bien no ha querido precisar a qué regiones se refiere.

Según ha destacado este pasado miércoles, la también secretaria general del PSOE melillense ha dicho que la norma supone una respuesta "estructural, justa y solidaria", al establecer un mecanismo de redistribución basado en "criterios objetivos" como población, renta per cápita, tasa de paro y esfuerzo previo de acogida.

Moh ha recordado que Melilla ya sufrió en etapas anteriores una gran presión en la acogida de menores y que un instrumento de este tipo "habría sido de gran ayuda".

Actualmente, la capacidad ordinaria asignada a la ciudad es de 28 menores, aunque lo relevante --ha señalado-- es que el reparto será "claro, homogéneo y equitativo".

La delegada ha subrayado que se trata de un asunto de alcance nacional que requiere solidaridad y responsabilidad compartida: "No podemos dar respuestas puntuales a situaciones como esta. Lo que necesitamos son respuestas estructurales, con visión de futuro, que garanticen los derechos de los menores".

Asimismo, ha criticado la actitud de algunas autonomías que, pese a estar por debajo de su capacidad ordinaria, no colaboran en el proceso ni remiten los certificados oficiales. Por último, Moh ha resaltado que el nuevo sistema, además de aliviar la presión en territorios como Canarias, Ceuta o la propia Melilla, refuerza la financiación y los recursos autonómicos de protección de la infancia: "Lo más importante es que garantiza que estos niños y niñas reciban una acogida digna y humanitaria", ha concluido.