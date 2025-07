Delegada del Gobierno en Melilla tras sus audios con Koldo García: "Si hubiera visto algo irregular habría denunciado"

MELILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha respondido públicamente este martes a la difusión de una serie de audios grabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que mantiene conversaciones con Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, investigado por corrupción.

A preguntas de los periodistas, Sabrina Moh ha recalcado que "si en algún momento, con alguna de las personas con las que me relacionara, hubiese detectado algún indicio o sospecha de algo, no habría esperado a ningún informe: yo misma lo habría denunciado".

La delegada de Gobierno ha recordado que los audios publicados por RTVE fueron grabados en 2018, cuando acababa de ser nombrada en el cargo, y que se trataba de conversaciones mantenidas "dentro de la buena fe" y "cuando nadie sabía nada de lo que ahora está saliendo a la luz".

Sobre la conversación en la que Koldo se dirige a ella con el apelativo "cariño" y le da indicaciones sobre cómo financiar obras menores en la sede de la Delegación, Moh ha explicado que se trataba de una consulta técnica realizada tras ser derivada al asesor del ministro, al poco de asumir el cargo. RTVE no identificó oficialmente a la voz femenina, pero la Delegación del Gobierno en Melilla ha confirmado que se trata de Sabrina Moh.

En su intervención, Moh ha querido dejar clara su trayectoria y motivaciones políticas, subrayando que es funcionaria de carrera desde 2007 y que su paso a la política se debe a su convicción en una sociedad justa, igualitaria y con servicios públicos de calidad.

"No he venido a la política a llevarme mordidas ni a formar parte de ninguna trama. He venido porque me importa Melilla y me duele cuando la gente me dice que no tiene lo más básico como la limpieza", ha asegurado.

Respecto al otro audio difundido, en el que se le escucha decir: "Solo es por confirmarlo y por si podemos sacar ya algo desde la Delegación", la delegada ha explicado que se trataba de una petición relacionada con la posibilidad de comunicar públicamente una actuación del Gobierno de España en Melilla, algo que, como representante del Ejecutivo, le corresponde anunciar. Ha puesto como ejemplo actuaciones recientes como los 100 millones de euros en políticas activas de empleo, el nuevo Hospital Universitario o las inversiones en el perímetro fronterizo.

Moh ha negado cualquier relación entre las frases difundidas y ha asegurado que fueron sacadas de contexto y de momentos distintos. También ha dejado claro que, si la conversación con Koldo se produjera hoy, su respuesta sería "otra completamente distinta".

"¿Ustedes creen que si hubiera algo delictivo, y la UCO ya tiene esos audios, no hubiese pasado nada más?", se ha preguntado, señalando que hay sectores interesados en "hacer ruido" y poner en duda su honestidad y profesionalidad.

Para concluir, ha reiterado que todas sus actuaciones han estado guiadas por la legalidad, la buena fe y la honradez, y ha afirmado que defenderá siempre su nombre frente a cualquier insinuación sin pruebas.