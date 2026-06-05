La delegada del Gobierno Sabrina Moh presenta su candidatura a la Presidencia de Melilla por el PSOE

La delegada del Gobierno en Melilla y secretaria general del PSOE regional, Sabrina Moh. - PSOE MELILLA

MELILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Melilla y secretaria general del PSOE regional, Sabrina Moh Abadelkader, ha presentado este viernes su candidatura a la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla en mayo de 2027, "una candidatura --ha dicho en multitudinario acto-- que nace del amor a su tierra y de la vocación de servicio y que aspira a crear una Melilla "de futuro y para todos".

En un acto en la tarde-noche de este viernes en la ciudad española del norte de África, Sabrina Moh ha oficializado su candidatura ante unas 300 personas, bajo el lema el 'MOHvimiento', en el que hace un juego entre su apellido (Moh) y la palabra movimiento, que considera "una ola de ilusión" con la que tiene el objetivo de llegar a todos los barrios de la ciudad "y dar carpetazo a más de 20 años de gobierno con un modelo agotado y que no ha hecho sino agrandar las diferencias y desigualdades de la ciudadanía melillense", en referencia al ejecutivo del actual presidente Juan José Imbroda (PP).

"Los melillenses y toda la ciudad necesitan abrir una nueva etapa", ha recalcado. Una etapa, ha hecho hincapié, de unidad, igualdad, dignidad y justicia social. "Queremos una Melilla donde el barrio dónde nazcas no determine las oportunidades que tengas", ha señalado Moh, que ha defendido una ciudad en la que todos los barrios avancen al mismo ritmo y donde ninguna zona quede atrás por falta de inversiones, servicios o atención institucional.

La candidata socialista ha reivindicado además la necesidad de recuperar el orgullo compartido de pertenecer a Melilla. "Un orgullo basado en todo aquello que une a la ciudadanía, en la diversidad que caracteriza a la ciudad y en la capacidad de convivir y construir juntos un proyecto común", ha señalado.

"La clave de Melilla siempre ha sido la convivencia. Es nuestra mayor fortaleza y nuestro mayor patrimonio. Somos una ciudad diversa y plural, y esa diversidad no es un problema, es una oportunidad", ha defendido.

Durante su intervención también ha querido lanzar un mensaje especialmente dirigido a los jóvenes melillenses, a quienes ha asegurado que "esta candidatura trabajará para ofrecer más oportunidades de formación, empleo, vivienda y desarrollo personal".

Moh, que es delegada del Gobierno en Melilla desde 2018 con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, ha insistido en que la ciudad autónoma tiene potencial para afrontar con éxito los retos del futuro y ha llamado a recuperar la confianza en las capacidades de la ciudad. "Vamos a recuperar la ilusión y las ganas porque Melilla puede volver a creer en sí misma. Puede volver a sentirse orgullosa de lo que es y de lo que puede llegar a ser", ha afirmado.

La candidata ha asegurado que el 'MOHvimiento' nace precisamente para canalizar esa energía colectiva y transformarla en una fuerza capaz de impulsar el cambio que necesita la ciudad. "Cuando una ciudad recupera la ilusión, recupera también su fuerza. Y hoy estamos aquí para decir alto y claro que Melilla tiene futuro, que Melilla tiene talento y que Melilla está preparada para escribir una nueva página de su historia", ha concluido entre los aplausos de los asistentes.