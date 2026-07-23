Desarticulado en Melilla un grupo de tráfico de cocaína y heroína tras un operativo con seis policías heridos

Despligue policial de la operación 'Burdeos'. - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Melilla un grupo criminal presuntamente dedicado al tráfico de cocaína y heroína que operaba desde una vivienda del barrio de la Cañada de Hidum, en el marco de la operación 'Burdeos', en la que seis policías han resultado heridos. La investigación ha culminado, por el momento, con cuatro detenidos, entre ellos un menor de edad, y con el ingreso en prisión del principal investigado, mientras continúa la búsqueda del segundo cabecilla de la organización.

Según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía, la investigación fue iniciada el pasado mes de mayo tras las reiteradas quejas de los vecinos por el constante trasiego de compradores y consumidores de droga en la zona. Las pesquisas permitieron identificar a los responsables del punto de venta y constatar que desarrollaban su actividad bajo medidas de seguridad, utilizando cámaras de videovigilancia y colaboradores encargados de alertar de la presencia policial.

La citada fuente ha detallado que el pasado 18 de junio, agentes del Grupo de Pequeño Tráfico de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) practicaron un registro en la vivienda investigada y en dos garajes anexos. Durante la intervención fueron incautadas más de medio centenar de dosis de cocaína y heroína preparadas para su venta, más de 5.000 euros en efectivo, una balanza de precisión, un datáfono, dos teléfonos móviles y un router.

No obstante, los principales investigados consiguieron huir en ese momento a través de viviendas colindantes. Las investigaciones posteriores permitieron comprobar que la organización seguía distribuyendo sustancias estupefacientes utilizando a terceras personas para realizar las entregas, entre ellas un menor de edad, que fue detenido el pasado 30 de junio como presunto autor de un delito contra la salud pública.

El 13 de julio la Policía Nacional desplegó un nuevo dispositivo para detener a los principales responsables del grupo. Durante la operación fue arrestado uno de ellos, pero el operativo se vio interrumpido por un ataque protagonizado por un numeroso grupo de familiares y vecinos, que lanzó piedras, ladrillos, azulejos y otros objetos contundentes contra los agentes.

El portavoz de la Jefatura Superior ha destacado que como consecuencia de la agresión, seis policías nacionales resultaron heridos y precisaron asistencia sanitaria, además de registrarse importantes daños en varios vehículos policiales. La violencia del ataque permitió además la huida del segundo cabecilla de la organización, cuya localización sigue siendo objeto de investigación.

Al día siguiente, un dispositivo policial permitió identificar y detener a dos presuntos participantes en la agresión a los agentes. Ambos fueron puestos a disposición judicial por presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, lesiones y daños, decretándose su ingreso en prisión.

Asimismo, el principal investigado por tráfico de drogas, que contaba con antecedentes por hechos similares, también ingresó en prisión por orden judicial.

La Policía Nacional mantiene abierta la operación para localizar al segundo cabecilla del grupo criminal e identificar al resto de personas implicadas en el ataque contra los agentes, sin descartar nuevas detenciones.