Detenidas 34 personas de dos presuntas redes que simulaban parejas de hecho para obtener permisos de residencia

Detención en Melilla. - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado desde Melilla dos presuntas organizaciones criminales dedicadas a facilitar de forma fraudulenta la obtención de autorizaciones de residencia para ciudadanos extranjeros mediante la constitución de falsas parejas de hecho. La operación se ha saldado con 34 detenidos, 62 personas investigadas y la emisión de 21 órdenes de detención para localizar al resto de implicados.

Según ha informado este jueves un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, la investigación fue desarrollada por su Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif), y permitió destapar un entramado que cobraba entre 10.000 y 12.000 euros a ciudadanos extranjeros, principalmente marroquíes, para regularizar de forma ilícita su situación administrativa en España mediante la creación de parejas de hecho ficticias.

La principal investigación, denominada 'Operación Dafne', comenzó en mayo de 2025 tras detectarse la falsificación de documentos destinados a acreditar una convivencia inexistente entre ciudadanos españoles y marroquíes. La organización elaboraba actas notariales, contratos de arrendamiento y certificados de empadronamiento falsificados correspondientes a distintos municipios de Cataluña para simular que las parejas cumplían los requisitos legales exigidos para acceder al derecho de residencia.

Según la Policía Nacional, la red contaba con una estructura perfectamente organizada en la que participaban, entre otros, un abogado y una asesora administrativa, encargados de preparar y tramitar los expedientes de extranjería. Los ciudadanos españoles eran captados principalmente en Melilla, Málaga y Santa Cruz de Tenerife y posteriormente trasladados a notarías de Barcelona y Girona para formalizar las uniones fraudulentas.

La investigación también ha permitido conocer el reparto de los beneficios obtenidos con el fraude. Mientras los ciudadanos extranjeros abonaban entre 10.000 y 12.000 euros por conseguir la autorización de residencia, las personas que aceptaban constituir la falsa pareja de hecho recibían alrededor de 2.000 euros y los falsos testigos unos 500 euros. El resto del dinero era distribuido entre los responsables de la organización, gestores y captadores.

Hasta el momento, la 'Operación Dafne' ha concluido con 30 detenidos, siete investigados y 21 órdenes de detención para localizar a otros implicados que permanecen en paradero desconocido.

De forma paralela, la Ucrif ha desarrollado una segunda investigación relacionada con otra pareja de hecho fraudulenta formalizada en Barcelona. En este caso fueron detenidas cuatro personas: los dos integrantes de la falsa pareja, el presunto captador de la trama y la persona que facilitó un empadronamiento ficticio para aparentar la convivencia. La autorización de residencia investigada había sido concedida por la Oficina de Extranjería de Málaga y se sustentaba en documentación con elementos falsificados.

El atestado policial ya ha sido remitido al Tribunal de Instancia de Melilla (Sección Civil y de Instrucción número 5), mientras la investigación continúa abierta. La Policía Nacional ha subrayado que estas actuaciones forman parte de su estrategia para combatir las redes que favorecen la inmigración irregular y el uso de documentación fraudulenta para obtener autorizaciones de residencia en España.