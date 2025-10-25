Detenido el agresor de una vendedora de la ONCE que fue trasladada al hospital con lesiones en Melilla

MELILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un hombre de 51 años como presunto autor de un intento de robo con violencia a una vendedora de la ONCE, que tuvo que ser trasladada al hospital tras sufrir diversas lesiones durante la agresión.

Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía a Europa Press, el arrestado, que cuenta con trece detenciones anteriores, atacó violentamente a la trabajadora con el objetivo de arrebatarle la recaudación del día. Sin embargo, la resistencia de la víctima y la intervención de varios testigos impidieron que lograra su propósito.

Los hechos ocurrieron en el quiosco de la ONCE situado en el Barrio del Industrial, en la confluencia de las calles Marqués de Montemar y Paco Benítez Muñoz "Los Salazones". Según ha detallado el portavoz, una mujer que pasaba por la zona en su vehículo se percató del suceso y tocó insistentemente el claxon para alertar a los viandantes, lo que provocó que varias personas acudieran en ayuda de la vendedora.

Tras la agresión, el autor emprendió la huida, pero fue perseguido por un ciudadano que consiguió alcanzarlo en la Calle Carlos V y retenerlo hasta la llegada de los agentes. La víctima fue atendida en el lugar por personal sanitario del 061 y posteriormente trasladada al Hospital Comarcal para recibir asistencia médica a causa de los golpes sufridos. El detenido ha sido puesto a disposición judicial acusado de un delito de robo con violencia, y permanece a la espera de la resolución del procedimiento penal correspondiente.