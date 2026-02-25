Detenido en Melilla un empresario por un presunto fraude de 300.000 euros en subvenciones públicas

Detención del empresario acusado de un presunto fraude de 300.000 euros en subvenciones públicas. - GUARDIA CIVIL

MELILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Melilla a un empresario como presunto responsable de un fraude cercano a los 300.000 euros en subvenciones públicas concedidas por la Ciudad Autónoma a través de la sociedad pública Promesa, tras detectar que habría presentado documentación falsa para garantizar la concesión de ayudas destinadas a la generación de empleo.

Según ha informado este miércoles un portavoz de la Comandancia, la investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal (Udaiff). Las pesquisas se iniciaron tras detectarse irregularidades en varias ayudas tramitadas por Promesa, entidad dependiente de la Ciudad Autónoma.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido, a través de una red de cuatro empresas bajo su control, solicitó subvenciones que alcanzaron un importe aproximado de 300.000 euros. Para asegurar la recepción de estos fondos, habría presentado documentos de seguros y avales que resultaron ser completamente falsos.

La maniobra derivó en la denuncia tanto de la entidad aseguradora suplantada como de la propia Ciudad Autónoma, al apreciarse indicios de un presunto delito contra la Hacienda Pública.

El portavoz policial ha explicado que a diferencia de otras ayudas, estas subvenciones no eran a fondo perdido, ya que el beneficiario tenía la obligación legal de reintegrar las cantidades percibidas. Sin embargo, la investigación ha acreditado que el empresario no devolvió el dinero subvencionado, lo que habría causado un grave perjuicio económico a las arcas públicas de Melilla y, al menos, a dos empresas privadas del sector.

Al respecto, ha detallado que la denominada operación 'CAJU', tutelada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, ha culminado con la "detención de un varón adulto, empresario y residente en la ciudad, al que se le atribuyen, con indicios sólidos, los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública".

La citada fuente ha destacado que la investigación se ha prolongado durante varios meses e incluyó un intenso análisis documental, rastreo de cuentas bancarias y coordinación entre las unidades implicadas.