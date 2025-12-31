Detenido en el Puerto de Melilla un hombre con más de 104 kilos de hachís en un coche con destino a Motril (Granada)

Intervención de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil de Melilla ha detenido a un individuo en el Puerto de la ciudad autónoma cuando pretendía embarcar con destino a Motril (Granada) en posesión de 104,1 kilogramos de hachís ocultos en un doble fondo del vehículo que conducía. Según ha informado un portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla, el arrestado está acusado de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, al transportar la sustancia estupefaciente en un compartimento oculto del turismo.

La actuación ha tenido lugar durante los controles habituales previos al embarque en el buque con destino a la península. Agentes de la Sección Fiscal del Puerto, en el marco de las competencias del Resguardo Fiscal del Estado, procedieron a la identificación del conductor de un turismo marca Renault, modelo Scenic, de nacionalidad española.

Tras un análisis previo de riesgos y dada la experiencia profesional de los agentes actuantes en el control y registro de vehículos, ha subrayado la citada fuente, se llevó a cabo una inspección minuciosa del automóvil, al considerar que podía ser utilizado para la comisión de alguna actividad ilícita.

La intervención conjunta de los agentes y del Servicio Cinológico, con el apoyo de un perro detector, permitió centrar la inspección en los bajos del vehículo. "Gracias al uso de herramientas especializadas, los guardias civiles localizaron un doble fondo perfectamente simulado bajo los asientos, diseñado para evadir los controles policiales" ha destacado el portavoz policial.

En el interior del compartimento oculto se hallaron numerosos paquetes que, tras su apertura y comprobación, resultaron contener hachís, con un peso total de 104,1 kilogramos. El detenido, conductor y propietario del vehículo, ha sido puesto a disposición judicial junto con la droga intervenida y el turismo utilizado para la comisión del delito. Con esta actuación, la Guardia Civil ha evitado la distribución en el mercado ilícito de alrededor de 416.400 dosis de esta sustancia estupefaciente.