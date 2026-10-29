Detienen en Melilla a cuatro personas por matrimonios de conveniencia y contratos de alquiler simulados

Archivo - Sucesos.-Desarticulada en Melilla una red de falsos contratos laborales para obtener ayudas y papeles con doce detenidos - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MELILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a cuatro personas en el marco de dos investigaciones por presuntos delitos de falsedad documental y, en uno de los casos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Las actuaciones policiales han permitido destapar una unión de pareja estable ficticia, formalizada ante notario, para facilitar la obtención de una autorización de residencia en España, así como un contrato simulado de alquiler de vivienda utilizado para tramitar el empadronamiento en la ciudad autónoma.

Según ha informado este jueves un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, la primera investigación realizada por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) se inició en octubre del pasado año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible celebración de una unión de pareja estable de conveniencia entre una ciudadana española residente en Barcelona y un ciudadano marroquí.

Los hechos investigados se remontan a abril de 2023, cuando ambos habrían formalizado dicha unión ante una notaría de Badalona (Barcelona), con el supuesto objetivo de facilitar al ciudadano marroquí la obtención fraudulenta de una autorización de residencia en España.

Según las pesquisas policiales, el ciudadano marroquí había accedido al país con un visado de turista y, posteriormente, solicitó ante la Oficina de Extranjeros de Barcelona una autorización de residencia como pareja de una ciudadana comunitaria, que finalmente le fue concedida.

La citada fuente ha detallado que las comprobaciones realizadas por los investigadores permitieron detectar indicios de falsedad en los documentos notariales que acreditaban la supuesta unión.

La documentación analizada presentaba elementos compatibles con los procedimientos fraudulentos utilizados en este tipo de actuaciones. La investigación concluyó con la detención de dos personas como presuntas autoras de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Entre ellas figura la ciudadana española implicada, que fue localizada y arrestada recientemente en Barcelona después de varios meses de gestiones para determinar su paradero.

El atestado policial ha sido remitido al Tribunal de Instancia de Melilla, Sección Civil y de Instrucción número 2, donde se ha incoado el correspondiente procedimiento judicial.

Por otro lado, la segunda investigación comenzó a principios de junio de este año, cuando los agentes de la UCRIF detectaron posibles irregularidades en la solicitud de empadronamiento presentada por un ciudadano alemán para inscribirse en un domicilio de Melilla.

El portavoz policial ha explicado que ante las sospechas, los investigadores solicitaron la documentación utilizada para tramitar el alta en el padrón y recabaron nueva información del Registro de la Propiedad.

Las comprobaciones permitieron constatar indicios de falsedad en el contrato de arrendamiento aportado. Según la investigación, el supuesto arrendador ofrecía una vivienda que no era de su propiedad y para cuyo alquiler tampoco tenía legitimación.

Los agentes determinaron que el contrato era simulado y que ninguna de las dos personas implicadas desempeñaba realmente el papel de arrendador e inquilino que figuraba en la documentación.

Por estos hechos fueron detenidos un ciudadano español y un ciudadano alemán, como presuntos responsables de un delito de falsedad documental. El objetivo del supuesto arrendamiento habría sido permitir al ciudadano alemán acreditar su residencia en Melilla mediante el empadronamiento, con la finalidad de realizar algún trámite comercial o administrativo para el que se le exigiera justificar su domicilio en la ciudad.

El correspondiente atestado ha sido remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Melilla, que ha incoado el procedimiento judicial correspondiente.

El portavoz policial ha destacado que ambas investigaciones han sido desarrolladas por agentes de la UCRIF, especializada en la lucha contra el fraude documental y las redes que favorecen la inmigración irregular, para evitar la obtenido irregular de documentación en España, primero la Tarjeta de Residencia y como objetivo último el Documento Nacional de Identidad (DNI).