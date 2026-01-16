Dos argelinos condenados en Ceuta tras agredir a un taxista con un cúter

Archivo - Mazo de un juez. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CEUTA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Ceuta ha condenado este viernes a dos varones de nacionalidad argelina por un delito leve de lesiones tras agredir este jueves con un cúter a un taxista, que tuvo que ser atendido en el hospital con varios cortes superficiales en las piernas y en una mano.

Los acusados se han conformado con la pena impuesta por la autoridad judicial, de 40 días, a razón de seis euros diarios, e indemnizar a la víctima con 495 euros por las lesiones causadas. Los dos agresores pasaron a disposición judicial en la mañana de este viernes, después de que la Policía Nacional detuviera al que se había dado a la fuga.

En la vista ha quedado descartada la existencia de un delito de robo, al que aludió la víctima, cuyos compañeros de profesión organizaron para la tarde de este viernes una concentración contra las agresiones que sufre el colectivo que tuvo que ser suspendida por motivos climatológicos.

El segundo de los agresores, que había logrado huir tras el incidente ocurrido el jueves, fue identificado por la Policía Nacional en la mañana de este viernes. El otro individuo, de nacionalidad argelina, mayor de edad y residente del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), fue detenido 'in situ' gracias a la actuación de otros trabajadores del gremio, que salieron a ayudar a su compañero, según han informado desde la Jefatura Superior de Policía.

La agresión tuvo lugar a primera hora de la tarde del jueves en una parada de taxis céntrica de Ceuta. Según la información recabada por las autoridades, dos varones iniciaron una discusión con un taxista que se encontraba trabajando en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de ellos esgrimió un cúter con el que causó varios cortes superficiales al profesional del taxi.

La situación se desarrolló en dos fases. En un primer momento, tras una discusión verbal, se produjo un forcejeo que fue contenido por otros taxistas, lo que provocó la huida de los agresores. Minutos después regresaron a la parada, momento en el que uno de ellos amenazó al taxista con el cúter y se produjo una nueva agresión física.

Gracias a la intervención de compañeros del gremio y de un agente de la Policía Local que se encontraba en la zona, uno de los implicados fue reducido y detenido en el lugar.

La víctima sufrió policontusiones en las piernas y una herida superficial en una mano, por lo que fue trasladada al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, donde fue atendida. Las lesiones fueron calificadas como leves por los servicios sanitarios.