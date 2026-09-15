Elma Saiz acudirá este jueves a los actos de 529 años de españolidad de Melilla

La portavoz del Gobierno de la Nación y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, durante su última visita a Melilla. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

MELILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de la Nación y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, visitará Melilla este jueves, 17 de septiembre, para participar en los actos organizados con motivo del Día de Melilla y de la conmemoración del 529 aniversario de la ciudad como española.

La visita ha sido anunciada este martes por la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, quien ha puesto en valor que la ministra "quiere acompañarnos en un día tan especial para los melillenses" y ha expresado su satisfacción por volver a contar con su presencia en la ciudad.

En declaraciones a RTVE en Melilla, recogidas por Europa Press, Moh ha señalado que la asistencia de miembros del Gobierno de España a una fecha tan señalada supone "una muestra de apoyo y respaldo a un acto significativo para todos los melillenses".

La delegada ha remarcado además que la visita de Saiz constituye "una muestra más del compromiso del Gobierno de España con Melilla", un compromiso que, según ha afirmado, se ha ido "fortaleciendo y afianzando durante los últimos ocho años".

En este sentido, ha subrayado que el respaldo del Ejecutivo central a la ciudad no se limita a las visitas institucionales, sino que también se refleja en el trabajo diario y en la coordinación permanente con los distintos departamentos ministeriales.

"La coordinación es continua. Siempre hay ministros, secretarios de estado y equipos ministeriales detrás del teléfono para atender cualquier necesidad", ha explicado Moh, quien ha destacado las cuestiones que se abordan conjuntamente para dar respuesta a los retos de Melilla.

La delegada del Gobierno ha concluido que la participación de Saiz en los actos del Día de Melilla vuelve a poner de manifiesto, a su juicio, la cercanía del Ejecutivo central y su "firme respaldo" a la ciudad y al conjunto de los melillenses.