Elma Saiz defiende en Melilla la respuesta del Gobierno a la crisis de Ceuta y resta importancia a los abucheos

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en los actos por el Día de Melilla. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este jueves en Melilla la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria que atraviesa Ceuta desde finales de julio y ha restado importancia a los abucheos y gritos de "fuera, fuera" que ha recibido durante los actos oficiales del Día de Melilla.

Preguntada por la reacción del público durante la celebración, Saiz ha señalado que también escuchó aplausos y ha subrayado que el Gobierno de España "gobierna para el conjunto de la ciudadanía", situando en el centro "la prosperidad compartida y el interés general".

"Esa es la manera que tiene de hacer este Gobierno, escuchando, por supuesto, los mensajes positivos y los negativos, pero gobernando para todos, para la inmensa mayoría", ha manifestado.

La ministra ha considerado un "honor" participar por tercera vez en el Día de Melilla y ha destacado durante su intervención la importancia de la convivencia, la pluralidad y el respeto en la ciudad.

Saiz ha defendido asimismo el compromiso "estructural" del Gobierno de España con Melilla y ha puesto como ejemplo el plan socioeconómico aprobado en 2022, así como las inversiones y medidas adoptadas en materia de seguridad, educación y actividad económica.

En concreto, ha citado la dotación de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las inversiones en seguridad, el personal docente y las medidas aprobadas recientemente relacionadas con las bonificaciones de la Seguridad Social para contratos indefinidos y autónomos y con el Impuesto sobre Sociedades.

"La coherencia que tiene el Gobierno de España" se demuestra, según Saiz, no solo con las visitas institucionales, sino "a lo largo de todos estos años" mediante medidas e inversiones dirigidas a Melilla.

VISITAS DE SÁNCHEZ A MELILLA

Preguntada por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los actos del Día de Melilla, la ministra ha defendido la presencia del Ejecutivo en la ciudad y ha recordado que Sánchez ha visitado Melilla en tres ocasiones, más que cualquier otro presidente del Gobierno durante la democracia, según ha afirmado.

Saiz ha insistido en que el acompañamiento a la ciudad no debe medirse únicamente por las visitas institucionales, sino también por las medidas adoptadas y por el diálogo permanente con los ciudadanos.

Sobre la anunciada visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, la ministra ha confirmado que se producirá, aunque ha señalado que todavía no se conocen los detalles.

"Lo importante es el mensaje de que esa visita se producirá", ha afirmado Saiz, que ha indicado que las cuestiones relativas a la fecha y al desarrollo de la visita se conocerán cuando esté preparada.

Ante la preocupación existente en Melilla por la crisis vivida en Ceuta tras la entrada irregular de miles de personas procedentes de Marruecos, Saiz ha trasladado un mensaje de respaldo a ambas ciudades. "Lo que tienen que saber los ciudadanos de Melilla, igual que los ciudadanos de Ceuta, es que el Gobierno de España está con ellos", ha afirmado.

La ministra ha anunciado además que este viernes regresará a Ceuta para continuar trabajando sobre el terreno. "Me dejo la piel para que Ceuta recupere la normalidad", ha asegurado, al tiempo que ha defendido que esa es la forma de actuar del Ejecutivo: "escuchando a la ciudadanía, acompañando y trabajando".

De este modo, Saiz ha reivindicado en Melilla la actuación del Gobierno central frente a una jornada en la que su presencia generó protestas entre parte del público, mientras que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, recibió una ovación durante los actos oficiales.