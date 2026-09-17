Elma Saiz recibe abucheos y gritos de "fuera, fuera" y Feijóo una ovación en el Día de Melilla

Actos oficiales del Día de Melilla. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

MELILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El público asistente este jueves por la tarde-noche a los actos oficiales del Día de Melilla, celebrados en la Plaza de Armas, ha recibido con abucheos y gritos de "fuera, fuera" a la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, cuando el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha agradecido su presencia durante su discurso.

En cambio, los centenares de personas presentes han respondido con una ovación cuando Imbroda ha mencionado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha agradecido "la presencia en este acto del líder de la oposición y presidente del Partido Popular, don Alberto Núñez Feijóo y su permanente apoyo".

En su intervención, Imbroda ha dedicado buena parte de su discurso a la situación de Ceuta tras los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio, cuando, según ha señalado, alrededor de 80.000 marroquíes accedieron irregularmente a la ciudad. El presidente melillense ha expresado su "solidaridad y apoyo" a Ceuta y ha denunciado que la ciudad continúa, a su juicio, en una situación crítica. "No se puede dejar abandonados a los ceutíes a su suerte", ha afirmado Imbroda, quien ha rechazado que la respuesta a la crisis pase por convertir Ceuta en "un inmenso CETI".

Imbroda ha reclamado además el retorno de los inmigrantes que permanecen en Ceuta, incluidos los menores, y sostuvo que las autoridades no estuvieron "a la altura" ni en la prevención ni en la solución de la crisis.

El presidente de Melilla también ha centrado parte de su intervención en las relaciones con Marruecos. Asimismo, ha asegurado que siempre ha defendido unas relaciones de "buena vecindad", pero ha reclamado que exista reciprocidad y ha afirmado que Melilla ha recibido "desprecios y acciones hostiles" que, en su opinión, guardan relación con las "cesiones y ausencias de firmeza" del Gobierno español.

Imbroda ha recordado la importancia que tuvo durante años la economía melillense para las localidades marroquíes próximas a la frontera y destacó los servicios sanitarios y laborales que la ciudad proporcionaba a miles de ciudadanos del país vecino.

Asimismo, ha rechazado los argumentos de Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla y ha defendido que la pertenencia de ambas ciudades a España está respaldada por "el Derecho y la Historia". En este sentido, ha recordado la presencia española en Melilla desde la llegada de Pedro de Estopiñán el 17 de septiembre de 1497 y defendió que, 529 años después, la ciudad mantiene su condición española.

MÁS PRESENCIA DEL ESTADO, LAS FUERZAS ARMADAS Y LA UE

El presidente melillense ha reclamado que las decisiones sobre el futuro de Ceuta y Melilla se adopten contando con sus ciudadanos y exigió al Gobierno central que defina "nítidamente" la posición de España ante lo que calificó de "conflicto híbrido con Marruecos".

Entre las medidas que ha planteado figuran una mayor presencia del Estado en Melilla, más efectivos estables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un incremento de la presencia de las Fuerzas Armadas. En concreto, ha pedido la reincorporación de la Segunda Bandera de la Legión y del Segundo Tabor de Regulares 52, además del refuerzo inmediato de las infraestructuras del perímetro fronterizo.

También ha reclamado adaptar la legislación de extranjería a los acuerdos de la Unión Europea y a la situación específica de las ciudades autónomas, así como exigir a Marruecos el retorno de los inmigrantes, incluidos los menores, en aplicación del acuerdo bilateral de 2013.

Por último, Imbroda ha pedido una mayor implicación de la Unión Europea en la gestión fronteriza de Melilla, tanto mediante recursos humanos y económicos como en las relaciones con Marruecos, y ha defendido que Bruselas reconozca la importancia geoestratégica de las dos ciudades autónomas en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. "Europa empieza y no termina en Ceuta y Melilla", ha concluido.