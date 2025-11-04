Un estudiante de Melilla operado de urgencia tras sufrir un accidente con una portería rota en clase de Educación Física

MELILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudiante de 13 años del IES Leopoldo Queipo ha sido operado de urgencia tras un accidente con una portería rota durante una clase de Educación Física. La Dirección Provincial del Ministerio de Educación respeta la decisión de la familia del alumno de emprender acciones judiciales por una supuesta negligencia y confía en la actuación del centro educativo.

La directora provincial, Elena Fernández Treviño, ha expresado su respeto hacia la decisión de la familia del alumno de 13 años del IES Leopoldo Queipo, que "resultó herido durante una clase de Educación Física", al sufrir un percance con una red y una portería en malas condiciones, de emprender las acciones legales que considere oportunas.

El estudiante, que sigue ingresado en el Hospital Comarcal, tuvo que ser operado el pasado viernes de urgencia como consecuencia del accidente que sufrió aquel día y que le ha provocado la pérdida del bazo.

Fernández Treviño "ha lamentado profundamente lo sucedido" y ha trasladado al alumno sus deseos de "una pronta y completa recuperación". Según ha detallado, "el incidente se produjo de forma fortuita durante una clase ordinaria, y desde el primer momento el equipo directivo y el personal del instituto actuaron con rapidez y diligencia, siguiendo los protocolos establecidos y solicitando de inmediato la presencia de una ambulancia para su traslado al hospital".

Asimismo, ha asegurado que "tanto los responsables del centro educativo como de la Dirección Provincial se pusieron en contacto con la familia, a la que han acompañado y mostrado su apoyo tanto en el hospital como durante todo el proceso posterior".

Treviño ha recalcado por último que la Dirección Provincial del Ministerio de Educación "reitera su tranquilidad y confianza en la actuación del centro, al tiempo que reitera su mensaje de ánimo y apoyo al estudiante y a sus familiares, deseándole una pronta recuperación".