El expresidente de Melilla Aberchán rompe su silencio tras 72 días en prisión: "Nos trataron como culpables"

El ex presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y líder de CPM, Mustafa Aberchán. - CPM

MELILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y líder de CPM, Mustafa Aberchán, ha roto este martes su silencio de dos años, tras las acusaciones de presunta compra de votos en las elecciones de mayo de 2023 y su encarcelamiento durante 72 días entre marzo y mayo de 2024, para asegurar que "nos trataron como culpables directos desde el primer momento, sin ninguna sensación de razón y contenido".

En una entrevista en la televisión pública melillense TVM y recogida por Europa Press, Aberchán ha dicho que su ingreso en prisión junto con cuatro consejeros del anterior Gobierno de Melilla que integraba una coalición formada por PSOE, CPM y Eduardo de Castro (expulsados de Ciudadanos en 2020) como presidente, fue "injusto", motivo por el que sostiene que "he vivido momentos en que he creído en la justicia y otros en que no"

Aberchán ha descrito la experiencia de su detención y encarcelamiento entre marzo y mayo de 2024 como una "losa difícil de soportar", y ha asegurado que la prisión preventiva "se aplicó sin fundamentos sólidos ni respeto al principio de presunción de inocencia".

El dirigente de la formación localista, que ha señalado que ha estado en silencio dos años por consejo de abogado, ha recordado la intervención de la sede de CpM en plena campaña electoral en las municipales de 2023, una situación que ha calificado de "sin precedentes en democracia", toda vez que ha subrayado "la gravedad de acusar a una formación política de pertenecer a una banda criminal". "La única banda criminal que yo veo es la que durante 30 años ha trabajado por defender la democracia en Melilla", ha señalado.

Aberchán también ha criticado el tratamiento mediático del caso y la "falta" de confianza en la justicia local, al tiempo que ha denunciado "la criminalización de la comunidad musulmana" a través de supuestas "instrucciones" policiales basadas en "prejuicios", como "los de sostener que podrían huir en moto de agua hacia Marruecos por sus orígenes".

El ex presidente de Melilla ha defendido la gestión política de CPM durante su mandato entre 2019 y 2023, resaltando logros en empleo, ayudas sociales y la compra de respiradores durante la crisis del COVID-19. Además, ha resaltado que su partido ha presentado varias denuncias para investigar irregularidades en el voto por correo, un asunto que, según Aberchán, "afectó directamente el resultado electoral y la representación parlamentaria" en las elecciones de mayo de 2023.

Sobre las acusaciones de compra de votos que pesan sobre su formación, Aberchán ha sostenido que "no existen pruebas claras de tal delito" y que "las denuncias están dirigidas a esclarecer la manipulación electoral". "Nos han robado escaños y la justicia aún no ha querido investigar a fondo", ha afirmado, apuntando a actores externos vinculados a intereses políticos que han vulnerado la voluntad ciudadana. "Los que compran votos", ha señalado cuando ha sido preguntado sobre quiénes eran esos actores externos.

En cuanto al futuro judicial, ha confirmado que la estrategia de defensa ya está en marcha. "Este proceso no ha terminado, la cicatriz sigue abierta y seguiremos defendiendo nuestra inocencia y el derecho fundamental a la participación política", ha concluido.

Aberchán fue presidente de Melilla entre 1999 y 2000 y dirige CPM desde su fundación en 1995, hace treinta años, y en la actualidad su grupo parlamentario está formado cinco diputados frente a los 14 de PP, 3 PSOE, uno VOX, uno Somos Melilla y un diputado no adscrito.