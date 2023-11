Las familias del alumnado de Ceuta y Melilla exigen al MEFP más becas y recursos para atención a la diversidad

CEUTA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de las Federaciones de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) de Ceuta y Melilla, Mohamed Ali y Joan Casares, han anunciado este jueves que han cerrado una "agenda reivindicativa común" para "exigir" juntas al Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), que solamente gestiona sus competencias en ambas ciudades, "más y mejores becas, la actualización de la normativa de aplicación, presencia en el Consejo Escolar del Estado y más recursos para atención a la diversidad y Educación Especial". "No es justo ni legal que nuestro alumnado esté en peores condiciones que el del resto de España", han denunciado.

En una comparecencia ante los medios, Ali ha avanzado que "vamos a plantear una acción conjunta en Madrid con iniciativas que consideramos muy importantes como la mejora de la política de becas en dos ciudades con un gran número de familias en situación o riesgo de exclusión.

El presidente de la Fampa de Ceuta ha tachado de "inaceptable" que las madres y padres de estudiantes de las dos localidades españolas norteafricanas deban "arreglárselas con ayudas de 105 euros que, cuando llegan, lo hacen tarde y mal".

Las dos federaciones también instarán al ministerio a desarrollar programas de formación para "combatir la brecha digital" tanto entre el alumnado como entre sus progenitores después del esfuerzo realizado en la adquisición de equipos informáticos durante la pandemia.

"Profundizar en la atención a la diversidad y que Ceuta y Melilla estén en el Consejo Escolar del Estado serán otros dos ejes clave de nuestros planteamientos", ha sumado Ali, ha criticado que la Educación Pública presenta en el 'territorio MEFP' multitud de "carencias" frente a las que "existe una nula o muy mala estrategia de planificación y respuesta, déficit que también se extiende a la construcción de nuevos centros".

Casares ha reconocido que Melilla sufre, como Ceuta, falta de personal laboral (cuidadores, fisioterapeutas, etcétera), tanto en los centros de Educación Especial como en el resto, que tampoco cuentan en su totalidad ni con aulas abiertas especializadas para favorecer la integración del alumnado con necesidades singulares ni con los recursos humanos necesarios para gestionarlas adecuadamente.

"Esa situación es injusta igualmente para los profesores", ha indicado el también dirigente de Ceapa, que espera que el ministerio sea sensible al "frente común" de las familias para "mejorar la Educación Pública" partiendo de que "no todo es dinero, sino también normativas muy antiguas, formació, etcétera.".

El presidente de la FAMPA melillense ha recordado que las ciudades autónomas siguen siendo "última y penúltima autonoía en abandono y fracaso escolar". "No tenemos competencias, somos espacios fronterizos y el hecho de que se legisle desde Madrid a veces trae graves problemas porque no entendemos por qué no podemos tener soluciones específicas para nuestras dificultades", ha lamentado Casares.

"Casi un 25% en Ceuta y casi un 30% en Melilla del alumnado no aprueba Secundaria, muy por encima de la media nacional", ha contextualizado antes de criticar que la normativa por la que se rigen colegios e institutos tenga cerca de treinta años de antigüedad y de reclamar la aplicación "íntegra" de la Lomloe en las dos ciudades.