Feijóo acusa al Gobierno de Sánchez de "irresponsabilidad" en inmigración y pide "la expulsión de aquellos que delincan"

MELILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de actuar con "irresponsabilidad" y de "carecer de modelo" en una materia "clave" para el futuro del país. En un acto celebrado en Melilla, dentro de su gira nacional previa al congreso del PP, Feijóo ha reclamado la expulsión "inmediata" de los inmigrantes que delinquen y ha prometido un sistema migratorio "firme, ordenado y planificado", en línea con el resto de países de la Unión Europea.

"No hay política inmigratoria más inhumana que aquella que no existe. No hay trato más vejatorio que repartir menores como si fueran paquetería", ha denunciado el líder popular, al tiempo que ha criticado lo que ha calificado como una "gestión ideológica" de los traslados de menores no acompañados entre comunidades autónomas.

Feijóo ha afirmado que España se ha convertido en el país con "mayor inmigración irregular de Europa" y ha culpado directamente al Gobierno de Sánchez de "alentar la acción de mafias y de poner en riesgo vidas humanas". "No hay mayor irresponsabilidad que decirle a las personas que se echen al mar y pierdan la vida intentando llegar a nuestras costas", ha advertido.

El dirigente popular ha asegurado que, de alcanzar el Gobierno, impulsará un modelo migratorio basado en una serie de principios "básicos e irrenunciables": control de las fronteras, orden en la entrada, cumplimiento de la ley y reciprocidad en derechos y deberes.

"Quien venga a contribuir y a cumplir las leyes, tendrá los mismos derechos y obligaciones que todos nosotros. Pero quien venga a delinquir o a no respetar nuestros valores, se irá por la misma puerta por la que entró", ha sentenciado Feijóo, arrancando los aplausos del numeroso público congregado.

El presidente se ha referido igualmente a la decisión del Ejecutivo Central de distribuir a los menores extranjeros no acompañados. "No hay trato más vejatorio querer repartir a los menores como si fuera paquetería, en función de la ideología de cada comunidad autónoma y de quién gobierna en la comunidad autónoma. Si gobiernan los independentistas no hay menores y si gobierna el Partido Popular le trasladamos los menores", ha aseverado.

El líder del PP también ha criticado lo que considera una estrategia del Ejecutivo de "dividir a los ciudadanos", asegurando que "el Gobierno vive de enfrentar a los españoles" y de "generar muros entre buenos y malos según su voto". "La mayoría de los españoles son gente decente, y la mayoría vota al PP. Nosotros no vivimos de los problemas, nosotros traemos soluciones", ha subrayado.

Feijóo ha concluido su intervención destacado que "vamos a transformar la rabia en ilusión, y la frustración en cambio. Melilla y toda España merecen un gobierno decente. Y vamos a construirlo juntos".